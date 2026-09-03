Katz, Trump'ın desteğinin komşu ülkeleri Gazze'den çıkarılacak Filistinlileri kabul etmeye ikna etmek açısından belirleyici olduğunu da söyledi.

"Trump bunu şu anda iptal etmedi. Dondurdu" diyen Katz, Filistinlileri kabul etmeye hazır ülkelerin Amerikan desteğini beklediğini savundu.

Ancak Katz, Trump'ın bu fikri tamamen rafa kaldırmadığını öne sürdü.

"BAŞKA ÇÖZÜM YOK"

İsrail Savunma Bakanı, özellikle Mısır'ın Filistinli nüfusun zorla yerinden edilmesine karşı Washington nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Buna rağmen söz konusu planın gündemden düşmediğini savunan Katz, "İptal edilmedi. Şu anda da dahil olmak üzere sürekli görüşülüyor" dedi.

Katz ayrıca, "Sonunda herkesin çıkarına olan başka bir çözüm bulunmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.