Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kask ve çelik yelekle Gazze Şeridi'nde İsrail işgal güçlerinin kontrolündeki Sarı Hat yakınlarında bulunan bir işgal noktasına gitti. Netanyahu, İsrail saldırılarının ardından ağır yıkımın yaşandığı Gazze'de işgal mevzisinde incelemelerde bulunurken, aynı saatlerde İsrail hükümetinden Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına yönelik yeni açıklamalar geldi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, hükümetin Gazze'deki Filistinlileri deniz, hava ve "mümkün olan her yolla" bölgeden çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Katz, bu planın hayata geçirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğinin beklendiğini açıkça dile getirdi.
KATİL KASK VE YELEKLE GAZZE'YE GİTTİ
Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Sarı Hat yakınında bulunan İsrail işgal noktasını ziyaret etti. Kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, İsrail işgal güçlerinin kontrolünde bulunan bölgede incelemelerde bulundu.
Gazze, İsrail'in saldırıları sonucu geniş çaplı yıkıma sahne olurken Netanyahu'nun ziyaretinin, İsrail hükümetinin saldırılarla birlikte sürdürdüğü işgal politikası açısından dikkat çeken bir görüntü ortaya koyduğu değerlendirildi.
Soykırımcı Netanyahu ziyaret sırasında, İsrail'in Gazze'deki işgal varlığını sürdürme mesajı verdi. İsrail'in Hamas silahsızlanana kadar Sarı Hat olarak adlandırılan hattan geri çekilmeyeceğini belirten Netanyahu, "Bölgeyi kontrol ediyoruz ve bu hatta kalıyoruz" dedi.
"GAZZE'DEN ÇIKARMAYA HAZIRIZ"
Netanyahu'nun Gazze ziyaretiyle aynı dönemde İsrail Savunma Bakanı Katz'ın açıklamaları ise İsrail hükümetinin Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına ilişkin yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.
Katz, Ynet ve Yedioth Ahronoth tarafından düzenlenen konferansta, "Sonunda bu göç olmadan Gazze için gerçek bir çözüm yok" ifadelerini kullandı.
İsrail hükümetinin Filistinlileri Gazze'den çıkarmak için hazırlık yaptığını söyleyen Katz, "Onları deniz yoluyla, hava yoluyla ve mümkün olan her türlü yolla çıkarmak için örgütlü ve hazırız" dedi.
TRUMP'IN ONAYINI BEKLİYORLAR
Katil Katz, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planın hayata geçirilmesi için Trump yönetiminin desteğinin kritik olduğunu savundu.
Trump, 2025'in başlarında Gazze Şeridi'nin ABD tarafından devralınması ve Filistinlilerin bölgeden çıkarılması fikrini gündeme getirmiş, ancak daha sonra bu plandan geri adım atmıştı. Beyaz Saray'ın geçen yıl hazırladığı 20 maddelik barış planında da Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yer verilmemişti.