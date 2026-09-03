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Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kask ve çelik yelekle Gazze Şeridi'nde İsrail işgal güçlerinin kontrolündeki Sarı Hat yakınlarında bulunan bir işgal noktasına gitti. Netanyahu, İsrail saldırılarının ardından ağır yıkımın yaşandığı Gazze'de işgal mevzisinde incelemelerde bulunurken, aynı saatlerde İsrail hükümetinden Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına yönelik yeni açıklamalar geldi.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 1

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, hükümetin Gazze'deki Filistinlileri deniz, hava ve "mümkün olan her yolla" bölgeden çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Katz, bu planın hayata geçirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğinin beklendiğini açıkça dile getirdi.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 2

KATİL KASK VE YELEKLE GAZZE'YE GİTTİ

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Sarı Hat yakınında bulunan İsrail işgal noktasını ziyaret etti. Kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, İsrail işgal güçlerinin kontrolünde bulunan bölgede incelemelerde bulundu.

Gazze, İsrail'in saldırıları sonucu geniş çaplı yıkıma sahne olurken Netanyahu'nun ziyaretinin, İsrail hükümetinin saldırılarla birlikte sürdürdüğü işgal politikası açısından dikkat çeken bir görüntü ortaya koyduğu değerlendirildi.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 3

Soykırımcı Netanyahu ziyaret sırasında, İsrail'in Gazze'deki işgal varlığını sürdürme mesajı verdi. İsrail'in Hamas silahsızlanana kadar Sarı Hat olarak adlandırılan hattan geri çekilmeyeceğini belirten Netanyahu, "Bölgeyi kontrol ediyoruz ve bu hatta kalıyoruz" dedi.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 4

"GAZZE'DEN ÇIKARMAYA HAZIRIZ"

Netanyahu'nun Gazze ziyaretiyle aynı dönemde İsrail Savunma Bakanı Katz'ın açıklamaları ise İsrail hükümetinin Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına ilişkin yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Katz, Ynet ve Yedioth Ahronoth tarafından düzenlenen konferansta, "Sonunda bu göç olmadan Gazze için gerçek bir çözüm yok" ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinin Filistinlileri Gazze'den çıkarmak için hazırlık yaptığını söyleyen Katz, "Onları deniz yoluyla, hava yoluyla ve mümkün olan her türlü yolla çıkarmak için örgütlü ve hazırız" dedi.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 5

TRUMP'IN ONAYINI BEKLİYORLAR

Katil Katz, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planın hayata geçirilmesi için Trump yönetiminin desteğinin kritik olduğunu savundu.

Trump, 2025'in başlarında Gazze Şeridi'nin ABD tarafından devralınması ve Filistinlilerin bölgeden çıkarılması fikrini gündeme getirmiş, ancak daha sonra bu plandan geri adım atmıştı. Beyaz Saray'ın geçen yıl hazırladığı 20 maddelik barış planında da Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yer verilmemişti.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 6

Ancak Katz, Trump'ın bu fikri tamamen rafa kaldırmadığını öne sürdü.

"Trump bunu şu anda iptal etmedi. Dondurdu" diyen Katz, Filistinlileri kabul etmeye hazır ülkelerin Amerikan desteğini beklediğini savundu.

Katz, Trump'ın desteğinin komşu ülkeleri Gazze'den çıkarılacak Filistinlileri kabul etmeye ikna etmek açısından belirleyici olduğunu da söyledi.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 7

"BAŞKA ÇÖZÜM YOK"

İsrail Savunma Bakanı, özellikle Mısır'ın Filistinli nüfusun zorla yerinden edilmesine karşı Washington nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Buna rağmen söz konusu planın gündemden düşmediğini savunan Katz, "İptal edilmedi. Şu anda da dahil olmak üzere sürekli görüşülüyor" dedi.

Katz ayrıca, "Sonunda herkesin çıkarına olan başka bir çözüm bulunmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 8

Katz, "Arap ülkelerinin Trump'a baskı yaptığını; Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının dondurulması karşılığında istedikleri yatırımları yapacaklarını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını kabul edeceklerini" ifade etti.

İsrail Göç İdaresinin sürgün planını deniz ve hava yoluyla, her türlü yöntemle uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Katz, Gazze Şeridi'yle kara sınırı bulunan Mısır'ın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu kaydetti.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 9

Gazze'deki Filistinlileri karşılamayı kabul edebilecek ülkelerin ABD'den destek şartı koştuğunu savunan Katz, "planın şu anda da sürekli görüşüldüğünü, bu planın herkesin yararına olduğunu" iddia etti.

Katz, planın uygulanması için ABD'nin desteğinin gerektiğine dikkati çekerek, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine kanaat getirmesi halinde İsrail'in askeri olarak ilerlemesi ve daha fazla toprağa el koyması için "yeşil ışık" alabileceğini söyledi.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 10

GAZZE VE LÜBNAN'IN YIKIMI

Katz, ayrıca Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'inin artık nüfusun, evlerin ve tünellerin bulunmadığı "fiilen terk edilmiş" bir alan haline geldiğini söyledi.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 11

İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde "stratejik kontrol" sağladığını öne süren Katz, Hamas'ın ise bölgenin yaklaşık yüzde 30'unu kontrol ettiğini iddia etti.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 12

Katz, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da yol açtığı yıkımla övünerek, "Gazze'nin yüzde 70'ini yıktık, Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri tahrip ettik, Hizbullah'ın kalesi olan onlarca köyü yerle bir ettik ve 200 bin kişiyi tahliye ettik." ifadesini kullandı.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 13

SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE YENİ GÖÇ PLANI

Gazze Şeridi, İsrail'in saldırıları sırasında büyük bir yıkıma uğrarken milyonlarca Filistinli defalarca yerinden edildi.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 14

İsrail hükümetinin şimdi Filistinlilerin Gazze dışına çıkarılmasını açıkça gündeme getirmesi, saldırılar ve zorla yerinden etme politikalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Filistin nüfusunun Gazze'deki geleceğine ilişkin yeni ve son derece tartışmalı bir süreci gündeme taşıdı.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 15

Netanyahu'nun kask ve çelik yelekle Gazze'deki İsrail işgal noktasına yaptığı ziyaret ve hükümetinin Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması için ABD desteği aradığını açıklaması, İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırgan ve işgal politikalarından geri adım atmadığını ortaya koyan gelişmeler arasında yer aldı.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 16

BATI ŞERİA'DAKİ İŞGAL

İşgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin ise Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarının kontrolünü ele geçirdiğini, buralardan 40 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmesinin ardından da kampların kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini aktardı.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı 17

Katz, ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin "terör" olarak nitelendirdiği Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin ise "Batı Şeria'da Yahudi terörü yok. Bu tanımlamayı kaldırdım." iddiasında bulundu.

İsrailli Bakan, "terör" nitelemesinin "İsrail devletine karşı eylemde bulunan herkes" için geçerli olduğunu savundu.

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