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İdlib'de mühimmat yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İdlib'de mühimmat yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti. Patlamalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

İDLİB'DE MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇ PATLADI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi. Suriyeli yetkililer, patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

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