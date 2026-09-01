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İdlib'de mühimmat yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İdlib'de mühimmat yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

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