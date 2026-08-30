Lark Adası'na saldırının ardından İran'dan misilleme! Ürdün'deki ABD üsleri vuruldu
ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’na saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından İran basını adadan patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu düzenlenen saldırıya ilişkin "Saldırganlar cezalandırılacak" ifadelerini kullanırken, Tahran yönetimi Ürdün’deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçları (İHA) ile misilleme saldırısı düzenlendi. Ürdün'den yapılan açıklamada 8 füzenin engellendiği bildirildi.
İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti.Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.
ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'ndaki roketatarlara saldırı düzenlediği bildirilmişti.
İRAN: SALDIRGANLAR CEZALANDIRILACAK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Lark Adası yakınlarında duyulan patlama seslerine ilişkin bildiri yayımladı. Açıklamada, ABD'nin bölgeye hava saldırısı düzenlediğine yönelik iddialar teyit edilerek, "Amerikan-Siyonist düşman, iç sorunlarını çözme konusundaki çaresizliği ve bölge ülkelerine karşı kötüleşen itibarını gerekçe göstererek, kötü niyetli rolünü yeniden canlandırmaya ve kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı. Bu kapsamda Larak Adası'na saldırarak saldırgan bir eylemde bulunan düşman, bazı askerlerimizin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu" denildi.
Açıklamada, İran halkının saldırıya karşılık vereceği belirtilerek, "Saldırgan cezalandırılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Katar merkezli Al Jazeera haber ajansı, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na deniz mayını taşıdığı belirtilen füzeler fırlatmaya hazırlanan İran'a ait 2 füze rampasını vurduğunu öne sürmüştü.
İRAN BASINI: HÜRMÜZ BOĞAZINDA FÜZE ATEŞLENDİ
İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından denizdeki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.
İran devlet televizyonu, ABD'nin Lark Adası'na iki kez saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Devlet televizyonunun bölgedeki muhabiri, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinden de patlama sesleri geldiğini ve seslerin İran tarafından Hürmüz Boğazı tarafına atışlardan kaynaklandığını aktardı.
Diğer yandan devlet televizyonuna bağlı İngilizce yayın yapan Press TV de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerine füze ateşlediği yönünde bilgilerin olduğunu duyurdu.
İRAN'DAN ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSLERİNE MİSİLLLEME
Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Sözcü, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren 8 füzeyi engellediğini bildirdi.
Silahlı kuvvetlerin saldırılara müdahale ettiğini belirten sözcü, füzelerin vatandaşlar veya mülkler için herhangi bir tehdit oluşturmadan imha edildiğini ifade etti.
Önleme operasyonlarının "angajman kurallarına" uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade eden sözcü, müdahalenin ülke hava sahasını koruma sorumluluğu kapsamında yapıldığını kaydetti.
Sözcü, füzelerin kaynağına ilişkin bir bilgi vermezken, Ürdün ordusunun tüm birimleriyle görevini sürdürdüğünü, "ülkeyi, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını" söyledi.