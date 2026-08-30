İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti.Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'ndaki roketatarlara saldırı düzenlediği bildirilmişti.

İRAN: SALDIRGANLAR CEZALANDIRILACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Lark Adası yakınlarında duyulan patlama seslerine ilişkin bildiri yayımladı. Açıklamada, ABD'nin bölgeye hava saldırısı düzenlediğine yönelik iddialar teyit edilerek, "Amerikan-Siyonist düşman, iç sorunlarını çözme konusundaki çaresizliği ve bölge ülkelerine karşı kötüleşen itibarını gerekçe göstererek, kötü niyetli rolünü yeniden canlandırmaya ve kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı. Bu kapsamda Larak Adası'na saldırarak saldırgan bir eylemde bulunan düşman, bazı askerlerimizin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu" denildi.

Açıklamada, İran halkının saldırıya karşılık vereceği belirtilerek, "Saldırgan cezalandırılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Katar merkezli Al Jazeera haber ajansı, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na deniz mayını taşıdığı belirtilen füzeler fırlatmaya hazırlanan İran'a ait 2 füze rampasını vurduğunu öne sürmüştü.

İRAN BASINI: HÜRMÜZ BOĞAZINDA FÜZE ATEŞLENDİ

İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından denizdeki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, ABD'nin Lark Adası'na iki kez saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun bölgedeki muhabiri, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinden de patlama sesleri geldiğini ve seslerin İran tarafından Hürmüz Boğazı tarafına atışlardan kaynaklandığını aktardı.

Diğer yandan devlet televizyonuna bağlı İngilizce yayın yapan Press TV de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerine füze ateşlediği yönünde bilgilerin olduğunu duyurdu.