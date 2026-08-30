ABD askerleri tarafından kaçırılmıştı! Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, sosyal medya hesabından babasının yeni görüntüsünü paylaştı. (Foto: İHA)

MADURO'NUN MESAJI PAYLAŞILDI

Maduro Guerra'nın paylaşımında, babasının şu ifadelerine yer verildi:

"Bu fotoğrafları tüm torunlarıma, çocuklarımıza ve bizi seven tüm yüce gönüllü insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Sizlerin sevgisiyle dolu bir kalple dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim, o sevgi ki bize dua, kesintisiz bir eylem, dayanışma ve hakiki bir destek olarak ulaşıyor. Her bir sözünüz, her bir jestiniz ve her bir hayır duanız için sonsuz teşekkürler. Bu küçük hediyenin tadını neşeyle ve umutla çıkarın. Cilia (eşi Cilia Flores) ve benim ruhumuz sizinle ve Tanrı'ya olan inancımız tam bir şekilde sizleri sonsuza dek kucaklıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.