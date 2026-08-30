ABD askerleri tarafından kaçırılmıştı! Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı
ABD askerleri tarafından 03 Ocak'ta düzenlenen operasyonda ülkesinden kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, sosyal medya hesabından babasının mesajını paylaşarak "Dimdik ayaktayız ve her bir hayır duanız için sonsuz teşekkürler" ifadeleri yer aldı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD askerleri tarafından kaçırılmasının ardından oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın sosyal medya hesabından babasına ait ilk fotoğrafları paylaştı.
Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda babasının fotoğraflarını "Sevgi ve umut dolu küçük bir hediye" notuyla paylaştı.
MADURO'NUN MESAJI PAYLAŞILDI
Maduro Guerra'nın paylaşımında, babasının şu ifadelerine yer verildi:
"Bu fotoğrafları tüm torunlarıma, çocuklarımıza ve bizi seven tüm yüce gönüllü insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Sizlerin sevgisiyle dolu bir kalple dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim, o sevgi ki bize dua, kesintisiz bir eylem, dayanışma ve hakiki bir destek olarak ulaşıyor. Her bir sözünüz, her bir jestiniz ve her bir hayır duanız için sonsuz teşekkürler. Bu küçük hediyenin tadını neşeyle ve umutla çıkarın. Cilia (eşi Cilia Flores) ve benim ruhumuz sizinle ve Tanrı'ya olan inancımız tam bir şekilde sizleri sonsuza dek kucaklıyoruz."
NE OLMUŞTU?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.