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Karadeniz’de Türk gemilerine yönelik saldırı sonrası kritik gelişme! Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Karadeniz’de Türk gemilerine yönelik saldırı sonrası kritik gelişme! Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ANKARA'DAN UKRAYNA'YA SERT UYARI


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen "Lider Kocatepe" gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Bakanlığa çağrıldı.

Lider Bordo Mavi gemisi (X)Lider Bordo Mavi gemisi (X)

Görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.

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