Nijer’in başkenti Niamey’de gece boyunca silah ve patlama sesleri duyuldu. Silahlı kuvvetler içindeki isyancı askerlerin başkanlık sarayına girmeye çalıştığı bildirilirken, güvenlik güçleri müdahale etti. Askeri yönetim, kontrolün kademeli olarak yeniden sağlandığını açıkladı.

Nijer'in başkenti Niamey, cumartesi sabahı saatler süren silah ve patlama sesleriyle sarsıldı. Başta saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği belirsizken, Nijer Savunma Bakanlığı olayın silahlı kuvvetler içindeki isyancı askerler tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İsyancı askerlerin başkanlık sarayına girmeye çalıştığı, cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından geri püskürtüldüğü ve havalimanı yakınındaki 101. Askeri Üs'te bazı askerleri rehin aldığı bildirildi. Yönetim, güvenlik güçlerinin kritik noktaların kontrolünü kademeli olarak yeniden sağladığını açıkladı. GECE YARISI BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR BAŞKENTİ SARSTI Nijer'in başkenti Niamey'de ilk silah sesleri cumartesi günü yerel saatle yaklaşık 01.00'de duyuldu. Silah ve patlama sesleri yaklaşık altı saat boyunca devam etti. Çatışmaların özellikle Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, 101. Askeri Üs ve cumhurbaşkanlığı sarayı çevresinde yoğunlaştığı bildirildi. İlk saatlerde olayların arkasında kimin bulunduğu ve saldırının neden gerçekleştirildiği net değildi. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, havalimanı ve başkanlık sarayı çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğunu aktardı. Yerel bir bölge sakini, 101. Askeri Üs çevresinde yoğun silah ve patlama sesleri duyulduğunu söyledi. Başka bir görgü tanığı ise duyulan silahların motosikletli El Kaide bağlantılı grupların taşıyabileceği silahlardan farklı olduğunu belirterek çatışmaların gece boyunca kesintisiz sürdüğünü anlattı.

Nijer'in başkenti Niamey'de 29 Ağustos sabahı, kentteki havalimanının yakınında bulunan bir askeri üssün çevresi de dahil olmak üzere silah ve patlama sesleri duyuldu. Söz konusu askeri üs, bu yıl cihatçı grupların iki saldırısına hedef olmuştu. (AFP) HEDEF BAŞKANLIK SARAYI VE STRATEJİK ASKERİ ÜS OLDU Olayların boyutu ilerleyen saatlerde daha net ortaya çıktı. Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody tarafından imzalanan ve devlet televizyonunda okunan açıklamada, askeri disipline karşı çıkan bir grup askerin 101. Askeri Üs'te bazı silah arkadaşlarını alıkoyduğu ve Niamey'deki "hassas noktalara" ateş açtığı belirtildi. Bakanlık, güvenlik ve savunma güçlerinin müdahalesiyle bu hareketin kontrol altına alınmaya başladığını ve kritik noktaların kontrolünün yeniden sağlandığını açıkladı. AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı ise daha da çarpıcı bir ayrıntı verdi. Kaynağa göre silahlı kuvvetler içindeki isyancı askerler başkanlık sarayına girmeye çalıştı. Ancak askerler, cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından geri püskürtüldü. Kaynak, saray çevresinde silah seslerinin devam ettiğini bildirdi. Niamey'deki Afrikalı bir diplomat da cumhurbaşkanlığı muhafızlarının şimdilik askeri yönetimin lideri General Abdourahamane Tiani'ye bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. ASKERLER REHİN ALINDI, GÜVENLİK GÜÇLERİ KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ İsyancı askerlerin havalimanının hemen yanında bulunan 101. Askeri Üs'te bazı askerleri rehin aldığı bildirildi. Nijer yönetimi, güvenlik güçlerinin kısa süre içinde harekete geçtiğini ve kontrolü kademeli olarak yeniden sağladığını açıkladı. Reuters'ın son gelişmelere ilişkin haberinde de güvenlik güçlerinin 101. Askeri Üs ile başkanlık sarayı çevresinde kontrolü yeniden sağladığına ilişkin bilgiler yer aldı. Ancak durumun bir süre daha hassas olduğu belirtildi.