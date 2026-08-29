Nijer’de başkent karıştı! Saatlerce silah sesleri duyuldu, isyancı askerler başkanlık sarayına girmeye çalıştı
Nijer’in başkenti Niamey’de gece boyunca silah ve patlama sesleri duyuldu. Silahlı kuvvetler içindeki isyancı askerlerin başkanlık sarayına girmeye çalıştığı bildirilirken, güvenlik güçleri müdahale etti. Askeri yönetim, kontrolün kademeli olarak yeniden sağlandığını açıkladı.
Nijer'in başkenti Niamey, cumartesi sabahı saatler süren silah ve patlama sesleriyle sarsıldı. Başta saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği belirsizken, Nijer Savunma Bakanlığı olayın silahlı kuvvetler içindeki isyancı askerler tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İsyancı askerlerin başkanlık sarayına girmeye çalıştığı, cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından geri püskürtüldüğü ve havalimanı yakınındaki 101. Askeri Üs'te bazı askerleri rehin aldığı bildirildi. Yönetim, güvenlik güçlerinin kritik noktaların kontrolünü kademeli olarak yeniden sağladığını açıkladı.
GECE YARISI BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR BAŞKENTİ SARSTI
Nijer'in başkenti Niamey'de ilk silah sesleri cumartesi günü yerel saatle yaklaşık 01.00'de duyuldu. Silah ve patlama sesleri yaklaşık altı saat boyunca devam etti.
Çatışmaların özellikle Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, 101. Askeri Üs ve cumhurbaşkanlığı sarayı çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.
İlk saatlerde olayların arkasında kimin bulunduğu ve saldırının neden gerçekleştirildiği net değildi. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, havalimanı ve başkanlık sarayı çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğunu aktardı.
Yerel bir bölge sakini, 101. Askeri Üs çevresinde yoğun silah ve patlama sesleri duyulduğunu söyledi. Başka bir görgü tanığı ise duyulan silahların motosikletli El Kaide bağlantılı grupların taşıyabileceği silahlardan farklı olduğunu belirterek çatışmaların gece boyunca kesintisiz sürdüğünü anlattı.
HEDEF BAŞKANLIK SARAYI VE STRATEJİK ASKERİ ÜS OLDU
Olayların boyutu ilerleyen saatlerde daha net ortaya çıktı.
Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody tarafından imzalanan ve devlet televizyonunda okunan açıklamada, askeri disipline karşı çıkan bir grup askerin 101. Askeri Üs'te bazı silah arkadaşlarını alıkoyduğu ve Niamey'deki "hassas noktalara" ateş açtığı belirtildi.
Bakanlık, güvenlik ve savunma güçlerinin müdahalesiyle bu hareketin kontrol altına alınmaya başladığını ve kritik noktaların kontrolünün yeniden sağlandığını açıkladı.
AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı ise daha da çarpıcı bir ayrıntı verdi. Kaynağa göre silahlı kuvvetler içindeki isyancı askerler başkanlık sarayına girmeye çalıştı. Ancak askerler, cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından geri püskürtüldü.
Kaynak, saray çevresinde silah seslerinin devam ettiğini bildirdi. Niamey'deki Afrikalı bir diplomat da cumhurbaşkanlığı muhafızlarının şimdilik askeri yönetimin lideri General Abdourahamane Tiani'ye bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.
ASKERLER REHİN ALINDI, GÜVENLİK GÜÇLERİ KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ
İsyancı askerlerin havalimanının hemen yanında bulunan 101. Askeri Üs'te bazı askerleri rehin aldığı bildirildi. Nijer yönetimi, güvenlik güçlerinin kısa süre içinde harekete geçtiğini ve kontrolü kademeli olarak yeniden sağladığını açıkladı.
Reuters'ın son gelişmelere ilişkin haberinde de güvenlik güçlerinin 101. Askeri Üs ile başkanlık sarayı çevresinde kontrolü yeniden sağladığına ilişkin bilgiler yer aldı. Ancak durumun bir süre daha hassas olduğu belirtildi.
Nijer yönetimi halka sakin olma ve günlük faaliyetlerini sürdürme çağrısı yaptı. Savunma Bakanlığı, savunma ve güvenlik güçlerinin ülkenin korunması için seferber edildiğini duyurdu.
DEVLET TELEVİZYONU KARARDI
Çatışmaların başkentteki kritik noktalara yayılması sırasında Nijer'in ulusal televizyonu Tele Sahel'in yayını da kesildi.
Televizyonun uydu ve internet yayınlarında normal programların yerini yaklaşık bir saatten fazla süreyle siyah ekran aldı. Yayın daha sonra yeniden başladı. Niamey sakinleri, askerlerin başkanlık sarayı ile ulusal televizyon binasına giden yolları kapattığını ve araçların geri çevrildiğini aktardı.
Kentte ayrıca özellikle havalimanı ve başkanlık sarayına giden bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.
İnternette yayımlanan görüntülerde ise havalimanı çevresindeki bölgeye destek amacıyla zırhlı araçların konuşlandırıldığı görüldü.
"SİLAH SESLERİ DURMAKSIZIN DEVAM ETTİ"
Niamey'de yaşayan bir görgü tanığı, sabah saatlerinde üsse doğru ilerleyen bir askeri araç gördüğünü ve aracın daha sonra geri dönmek zorunda kaldığını söyledi. Aynı kişi, gece boyunca devam eden çatışmaların niteliğine dikkat çekerek duyduğu silahların El Kaide bağlantılı grupların kullandığı silahlardan farklı olduğunu belirtti.
Başka bir bölge sakini ise sabah saatlerinde aralıklarla hafif silah sesleri duyduğunu aktardı.
Sosyal medyada da başta başkanlık sarayı ve ulusal televizyonun bulunduğu idari bölge olmak üzere başkentin farklı noktalarında silah ve patlama sesleri duyulduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı. Niamey Havalimanı bu yıl üçüncü kez çatışmanın merkezinde
Başkentteki olayların yaşandığı 101. Hava Üssü ve Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, Nijer açısından son derece stratejik bir bölge.
Havalimanı bu yıl daha önce de El Kaide bağlantılı grupların saldırılarına hedef oldu.
Ocak ayında Sahel'deki İslam Devleti olarak bilinen örgüt havalimanını hedef alırken, haziran ayında El Kaide'nin Sahel kolu Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin (JNIM) saldırı düzenledi. Ocak ayındaki saldırıda yetkililere göre 20 saldırgan öldürüldü, 4 asker yaralandı.
Haziran ayındaki saldırıda ise Nijer Savunma Bakanlığına göre en az 11 asker ve 2 sivil hayatını kaybetti, 22 saldırgan öldürüldü. Her iki saldırı da Nijer ordusu tarafından püskürtüldü.
Bu nedenle cumartesi günü 101. Askeri Üs ve havalimanı çevresinde yaşanan çatışmaların başlangıçta El Kaide bağlantılı saldırı olabileceği ihtimali de gündeme geldi. Ancak Nijer Savunma Bakanlığı daha sonra saldırının silahlı kuvvetler içindeki isyancı askerler tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı.
ÜÇ YILDIR ASKERİ YÖNETİM ALTINDA
Nijer, Temmuz 2023'teki darbenin ardından askeri yönetim tarafından yönetiliyor. General Abdourahamane Tiani, darbenin ardından ülkenin yönetimini devraldı. Tiani yönetimi, iktidara geldikten sonra özellikle El Kaide bağlantılı şiddetle mücadelede güvenliği artırma sözü verdi.
Ancak Nijer, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı silahlı grupların faaliyet gösterdiği Sahel bölgesinin merkezindeki ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Bu yıl ülkede sivilleri hedef alan saldırılar da yaşandı. Reuters, mart ayında ülkenin güneybatısında en az 44 sivilin öldürüldüğünü aktardı.
Cumartesi günü yaşanan olay ise El Kaide bağlantılı saldırılardan farklı bir boyut taşıdı: Bu kez başkentin stratejik noktalarını hedef alan saldırının, doğrudan silahlı kuvvetler içindeki isyancı askerlerden geldiği açıklandı.