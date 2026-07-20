Rusya Karadeniz’de yük gemisini vurdu! 5 ölü

Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında seyreden Gine-Bissau bayraklı bir yük gemisini hedef aldı. Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, saldırıda gemide bulunan 18 kişilik mürettebattan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koretskyi, Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau bayraklı geminin mısır yükünü aldıktan sonra limandan ayrıldığını, gemide Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu belirtti.

Saldırının ardından gemide büyük çaplı yangın çıktığını aktaran Koretskyi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin başlattığı kurtarma çalışmaları kapsamında 2'si yaralı olmak üzere 8 denizcinin sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Hayatını kaybeden 5 denizcinin ardından 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Koretskyi, kurtarma ekiplerinin ikinci bir saldırı ihtimaline karşı güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını, buna rağmen gemideki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.