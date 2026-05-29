Karadeniz'de Türk gemisine saldırı! Dışişleri'nden açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir kuru yük gemisi Ukrayna’nın Odessa Limanı açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı kaydedildi. Bakanlık, sivil gemilerin güvenliğine dikkat çekerek bölgede artan savaş tırmanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin 28 Mayıs gecesi insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda gemide bulunan iki Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
İKİ YARALININ DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Bakanlık açıklamasında, gemide görev yapan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Son dönemde Karadeniz'de yaşanan savaş kaynaklı tırmanmanın bölge güvenliği açısından ciddi riskler doğurduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin, olası olumsuz etkiler konusunda uyarılarını tüm taraflara her seviyede ilettiği vurgulandı.
"UYARILARIMIZ HER DÜZEYDE İFADE EDİLMEKTE"
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir.
Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz. Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz."