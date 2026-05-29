Karadeniz'de Türk gemisine saldırı! Dışişleri'nden açıklama

Bakanlık açıklamasında, gemide görev yapan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Son dönemde Karadeniz'de yaşanan savaş kaynaklı tırmanmanın bölge güvenliği açısından ciddi riskler doğurduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin, olası olumsuz etkiler konusunda uyarılarını tüm taraflara her seviyede ilettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin 28 Mayıs gecesi insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda gemide bulunan iki Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

"UYARILARIMIZ HER DÜZEYDE İFADE EDİLMEKTE"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir.