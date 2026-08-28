Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Mazlum Abdi kararı: Danışman olarak atandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG elebaşısı Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atadı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre atama, Şara'nın imzaladığı 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle gerçekleştirildi.