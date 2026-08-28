Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Mazlum Abdi kararı: Danışman olarak atandı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG elebaşısı Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atadı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre atama, Şara'nın imzaladığı 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle gerçekleştirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG elebaşısı Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atadı.
Suriye'nin resmî haber ajansı SANA, atamaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını duyurdu. Buna göre Şara, 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyi imzaladı.
MAZLUM ABDİ CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI OLARAK ATANDI
SANA'nın haberinde karara ilişkin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır." ifadelerine yer verildi.
Kararla birlikte Mazlum Abdi, Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışmanlık görevine getirildi.
YPG'NİN FESHEDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
YPG/SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi, geçtiğimiz gün Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında örgütün feshedildiğini açıkladı.
Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan görüşmede, örgüt üyelerinin Suriye ordusu ile entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından fesih kararının alındığını belirtmişti.