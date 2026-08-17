29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü Ahmed el-Hilali, terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun “çok yakında” yapılacağını söyledi. Hilali, örgüt bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyonunda ileri aşamaya gelindiğini belirtti.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan 29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü Ahmed el-Hilali, örgütün feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını söyledi.

29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Hilali, Syria TV'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DUYURU ÇOK YAKINDA YAPILACAK"

YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını söyleyen Hilali, "Geçtiğimiz dönemde, yargı dosyası dahil olmak üzere çeşitli zorlukların ele alınması için çalışmalar yürüttük." dedi.

ENTEGRASYON SÜRECİNDE İLERİ AŞAMA

Hilali, YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyonu sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti.

Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını dile getiren Hilali, sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerleme kaydettiklerinin altını çizdi.

29 OCAK'TA MUTABAKATA VARILMIŞTI

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.