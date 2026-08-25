YPG'nin feshiyle Suriye'de terör defteri kapandı! "Türkiye'nin Şam politikasının mimarı Başkan Erdoğan'dır"

Terör örgütü SDG/YPG, kendini feshettiğini açıklamasının ardından Suriye'de terör defteri tamamen kapandı. YPG elebaşı Mazlum Abdi, Şara ile görüşmesinin ardından birliklerin Suriye ordusuyla entegre olduğunu açıkladı. Orta Doğu'ya yaşanan sıcak gelişmeler A Haber'de ele alınırken gazeteci Zafer Şahin, ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması ve YPG/SDG'nin kendini feshetmesinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz bölge planının hayata geçtiğini gösterdiğini belirtti. Şahin, "Suriye sahasının bu hale gelmesi Türkiye'nin Suriye politikasının bir sonucudur ve mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullanırken, yaşanan gelişmelerin yeni bir Orta Doğu ve yeni bir Suriye'nin ortaya çıkışına işaret ettiğini söyledi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG/YPG'den dikkat çeken bir adım geldi. Örgüt, Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından kendini feshettiğini duyurdu. ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ise gelişmeyi "tarihi" olarak nitelendirerek, "Tek ordu, tek hükümet, tek devlet. Bu tarihi olayla herkes için Birleşik Suriye şekilleniyor." ifadelerini kullandı. Terör örgütü YPG/SDG feshedildi! TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG FESHEDİLDİ! Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi de fesih kararının, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile varılan mutabakat kapsamında birliklerin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından alındığını açıkladı.

Suriye'de terör yapılanmasının tasfiyesi ve silahlı unsurların devlet çatısı altında birleşmesi bölgenin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, Suriye hükümetinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Tarihi gelişmenin bölgeye olası etkileri A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi. SURİYE'DE TERÖR SONA ERDİ "ÖRGÜTÜN FESHİNİ ŞAM'DAN TEYİT ETMEK ŞARTTIR" Sürecin hukuki ve diplomatik boyutlarını değerlendiren Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "SDG, YPG, PYD gibi yapıların PKK'nın türevi olduğu ve KCK içerisinde bir pozisyonlarının bulunmadığı iddiaları artık boşa çıkmıştır. Güç, zor oyunu bozmuştur. Suriye içindeki barış adına çok güçlü bir adım. SDG'nin feshedilmesi önemli bir adımdır ancak bu entegrasyonun gerçekleştiği cümlesini Şam'dan duymamız gerekir. Şara, bütün silahların teslim edildiğini söylemeli, Arap, Türkmen ve Kürt ayrımı olmaksızın bir bütün olduklarını teyit etmelidir. Suriye'nin içerisindeki bir terör örgütünün feshi çok kıymetlidir ancak Milli Savunma Bakanlığı düzeyinde bu entegrasyon modelinin teyidi şarttır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI TERÖR KORİDORUNU PARÇALADI" Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Türkiye'nin sınır ötesinde düzenlediği Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyonların önemine değinerek, "Şam yönetimi bu terör yapılarına karşı uzun süre sessiz kaldı çünkü bu terör doğrudan bize zarar veriyordu. Bu nedenle sonucun Türkiye'nin kabul edebileceği şekilde tanımlanması hayati önemdedir. 2011 sonrası süreçte Esad, Türkiye'yi meşgul etmek için Fırat'ın doğusunu YPG'ye bıraktı ve bu durum büyük bir istikrarsızlık ve terör dalgası yarattı. Ancak Türkiye'nin 2019'a kadar yürüttüğü kararlı operasyonlar sonucunda 30 kilometrelik güvenlik koridoru büyük oranda kontrol altına alındı. Biz Suriye'ye keyfimizden gitmedik; sınır ötesi harekat bir zorunluluktu. Eğer oralara dokunmazsanız içeriye terör ihracı gerçekleşiyor. Bugün gelinen noktada Şam'da daha kuvvetli bir rejim ve teröre geçit vermeyen bir irade söz konusudur. Yarın yine bir tehdit oluşursa Türkiye yine müdahale etmek zorunda kalacaktır." sözleriyle süreci aktardı.