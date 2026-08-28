İsrail Suriye’de yine sahnede! Kuneitra’da baskın Şam’da roket saldırısı

İsrail işgal güçleri, Suriye’nin güneyindeki Kuneitra kırsalında Bireka köyüne askeri araçlarla girerken, Resm el-Acarf köyünde evleri aradı. Şam’ın batısında ise Beyt Cün ile Kırmızı Tepeler arasındaki bölge iki roketle hedef alındı. Eş zamanlı askeri hareketlilik Suriye devlet kanalı tarafından duyurulurken, saldırı ve baskınlarda can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz netleşmedi.

Suriye'nin güneyinde tansiyon yeniden yükseldi. İsrail askeri araçları, Kuneitra ilinin güneyindeki Bireka köyüne girdi. Aynı saatlerde Resm el-Acarf köyünde evlerin aranmasına yönelik operasyon düzenlendi.

KUNEİTRA'DA İSRAİL HAREKETLİLİĞİ

Suriye devlet kanalı Suriye İkhbariye, gelişmeleri "İsrail işgal güçleri, Kuneitra'nın güneyindeki Bireka köyüne askeri araçlarla girdi." ifadeleriyle duyurdu.

Kanalın bir diğer haberinde ise "İsrail işgal güçleri, Kuneitra'nın güneyindeki Resm el-Acarf köyünde evlerin aranması için bir operasyon düzenliyor." denildi.

ŞAM'IN BATISINA ROKETLİ SALDIRI

İsrail güçlerinin askeri hareketliliği yalnızca Kuneitra ile sınırlı kalmadı. Şam'ın batısında bulunan Beyt Cün ile Kırmızı Tepeler arasındaki bölge iki roketle hedef alındı.

Suriye İkhbariye, saldırıyı "İsrail işgal güçleri, Şam'ın batısındaki Beyt Cün ile Kırmızı Tepeler arasında bulunan bölgeyi iki roketle hedef aldı." sözleriyle duyurdu.

Saldırının ardından bölgede can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz açıklanmadı. Suriye makamlarından da üç olaya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

GÜNEY SURİYE'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Kuneitra ve Dera başta olmak üzere Güney Suriye'de İsrail'in askeri faaliyetleri son dönemde yoğunlaşmış durumda. Bölgedeki hareketlilik; baskın, ev aramaları, gözaltılar ve askeri kontrol noktalarının kurulması gibi uygulamalarla sürüyor.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları da devam ediyor. 18 Ağustos'ta İsrail hava kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan Ebu Zuhur askeri havaalanına 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda havaalanının altyapısının zarar gördüğü bildirildi.

ŞAM'DAN "KAPSAMLI BARIŞ" MESAJI

İsrail'in sahadaki askeri hamleleri sürerken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şer'a'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

26 Temmuz'da konuşan eş-Şer'a, bazı ülkelerle birlikte İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için çalıştıklarını belirterek, "Eğer anlaşma başarılı olursa, bu, Golan'daki Suriye'nin haklarından feragat etmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayacaktır." dedi.

Ancak sahadaki tablo, Şam'ın diplomatik mesajlarıyla İsrail'in askeri adımları arasındaki çarpıcı çelişkiyi gözler önüne seriyor.

GOLAN'DA İŞGAL, SURİYE'DE YENİ CEPHE

İsrail, 1967'den bu yana Golan Tepeleri'nin büyük bölümünü kontrol altında tutuyor.

Beşar Esad rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinin ardından ise İsrail, 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etti. Ardından Suriye'nin tampon bölgesine ve bazı stratejik noktalara giren İsrail güçleri, Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını da kontrol altına aldı.

Böylece Güney Suriye'deki İsrail varlığı daha da genişlerken, Kuneitra ve çevresindeki son askeri hareketlilik bölgedeki gerilimin yeniden tırmandığını ortaya koydu.