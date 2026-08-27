YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti
İsrail merkezli Maariv gazetesi, terör örgütü YPG'nin Suriye ordusuna katılma ve silahlı yapılanmasını sona erdirme kararını "Türkiye'nin Suriye'deki büyük zaferi" olarak değerlendirdi. Gazete, Başkan Erdoğan'ın bölgesel denklemde önemli bir kazanım elde ettiğini savunurken, gelişmeyi İsrail açısından "stratejik bir tokat" olarak nitelendirdi.
Suriye'de terör örgütü YPG'nin silahlı yapılanmasını sona erdirerek Suriye ordusuna entegre olma kararı, İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail merkezli siyonizmin medya ayağı Maariv, gelişmeyi doğrudan Türkiye ve Başkan Erdoğan üzerinden değerlendirdi.
Maariv'de gazeteci Avi Aşkenazi imzasıyla yayımlanan analizde, YPG'nin aldığı karar "Türkiye'nin Suriye'de büyük bir zaferi" başlığıyla duyuruldu. Analizde, Suriye ordusunun baskısı, Türkiye'nin desteği ve yürütülen diplomatik girişimler sonucunda terör örgütü YPG'nin milislerini dağıtmayı ve bunları Suriye ordusunun bünyesine katmayı kabul ettiği belirtildi.
MAARİV'DEN DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN VURGUSU: "BÜYÜK ZAFER"
Maariv'in analizinde Başkan Erdoğan'ın son gelişmelerden "kulaktan kulağa gülümseyebileceği" ifade edildi. İsrailli gazeteci, Erdoğan'ın bölgenin geleceğinin şekillenmesi açısından son derece önemli bir kazanım elde ettiğini savundu.
Analizde, Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelerin perde arkasında Türkiye'nin diplomatik ve siyasi etkisinin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
Maariv, terör örgütü YPG'nin silahlı yapısını sona erdirerek Suriye ordusuna katılmasını, kuzey Suriye'de yıllardır devam eden denklem açısından önemli bir kırılma olarak ele aldı.
Gelişmenin Türkiye açısından önemine dikkat çeken analizde, Ankara'nın Suriye sahasında etkisini artırdığı ve bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillendiği vurgulandı.
"İSRAİL'E STRATEJİK TOKAT"
Maariv'in analizindeki en dikkat çekici ifadelerden biri ise YPG'nin kararının "İsrail'e stratejik bir tokat" olarak nitelendirilmesi oldu.
İsrailli gazeteci, kuzey Suriye'deki gelişmenin İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu. Analizde, İsrail'in bölgede çok sayıda cephede aynı anda hareket etmek zorunda kaldığı, buna karşılık Türkiye'nin Suriye'deki etkisini güçlendirdiği değerlendirmesi yapıldı.