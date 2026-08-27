-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İsrail merkezli Maariv gazetesi, terör örgütü YPG'nin Suriye ordusuna katılma ve silahlı yapılanmasını sona erdirme kararını "Türkiye'nin Suriye'deki büyük zaferi" olarak değerlendirdi. Gazete, Başkan Erdoğan'ın bölgesel denklemde önemli bir kazanım elde ettiğini savunurken, gelişmeyi İsrail açısından "stratejik bir tokat" olarak nitelendirdi.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 1

Suriye'de terör örgütü YPG'nin silahlı yapılanmasını sona erdirerek Suriye ordusuna entegre olma kararı, İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail merkezli siyonizmin medya ayağı Maariv, gelişmeyi doğrudan Türkiye ve Başkan Erdoğan üzerinden değerlendirdi.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 2

Maariv'de gazeteci Avi Aşkenazi imzasıyla yayımlanan analizde, YPG'nin aldığı karar "Türkiye'nin Suriye'de büyük bir zaferi" başlığıyla duyuruldu. Analizde, Suriye ordusunun baskısı, Türkiye'nin desteği ve yürütülen diplomatik girişimler sonucunda terör örgütü YPG'nin milislerini dağıtmayı ve bunları Suriye ordusunun bünyesine katmayı kabul ettiği belirtildi.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 3

MAARİV'DEN DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN VURGUSU: "BÜYÜK ZAFER"

Maariv'in analizinde Başkan Erdoğan'ın son gelişmelerden "kulaktan kulağa gülümseyebileceği" ifade edildi. İsrailli gazeteci, Erdoğan'ın bölgenin geleceğinin şekillenmesi açısından son derece önemli bir kazanım elde ettiğini savundu.

Analizde, Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelerin perde arkasında Türkiye'nin diplomatik ve siyasi etkisinin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 4

Maariv, terör örgütü YPG'nin silahlı yapısını sona erdirerek Suriye ordusuna katılmasını, kuzey Suriye'de yıllardır devam eden denklem açısından önemli bir kırılma olarak ele aldı.

Gelişmenin Türkiye açısından önemine dikkat çeken analizde, Ankara'nın Suriye sahasında etkisini artırdığı ve bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillendiği vurgulandı.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 5

"İSRAİL'E STRATEJİK TOKAT"

Maariv'in analizindeki en dikkat çekici ifadelerden biri ise YPG'nin kararının "İsrail'e stratejik bir tokat" olarak nitelendirilmesi oldu.

İsrailli gazeteci, kuzey Suriye'deki gelişmenin İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu. Analizde, İsrail'in bölgede çok sayıda cephede aynı anda hareket etmek zorunda kaldığı, buna karşılık Türkiye'nin Suriye'deki etkisini güçlendirdiği değerlendirmesi yapıldı.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 6

Maariv, İsrail'in Suriye politikasında karşı karşıya kaldığı sorunların da bu gelişmeyle daha görünür hale geldiği görüşünü aktardı.

İsrail güvenlik çevreleri ve akademik çevrelerden aktarılan değerlendirmelerde, hükümetin stratejik açıdan yetersiz kalmasının İsrail'i yalnızca ABD'nin değil, bölgedeki diğer aktörlerin de baskılarıyla karşı karşıya bıraktığı ileri sürüldü.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 7

YPG'NİN SİLAHLI YAPISI SURİYE ORDUSUNA KATILACAK

Terör örgütü YPG'nin kararı, Suriye'nin kuzeyindeki silahlı yapılanmanın geleceği açısından da kritik bir döneme işaret ediyor.

YPG/SDG lideri Mazlum Abdi'nin örgütün kendisini feshettiğini ve daha önce ilan edilen sözde özerk yönetim yapılanmasının Suriye yönetimine entegre edileceğini açıkladığı bildirildi. Böylece Suriye'nin kuzeyindeki silahlı yapılanmanın merkezi yönetimle bütünleştirilmesinin önü açıldı.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 8

Türkiye açısından ise gelişme, uzun süredir sürdürülen "terörsüz bölge" hedefi bakımından önemli bir aşama niteliğinde.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 26 Ağustos'ta yaptığı değerlendirmede, YPG/SDG'nin fesih kararının metin itibarıyla olumlu olduğunu ancak asıl belirleyici unsurun bunun sahada uygulanması olduğunu söyledi.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 9

İSRAİL'İN YPG HESAPLARI BOŞA MI ÇIKTI?

Maariv'in analizini dikkat çekici hale getiren noktalardan biri de terör örgütü YPG'nin geçmişte ABD ile ilişkilerinin yanı sıra, yabancı kaynaklarda İsrail ile de ilişkilerinin bulunduğuna dair iddiaların hatırlatılması.

Bu nedenle YPG'nin silahlı yapılanmasının Suriye merkezi yönetimiyle bütünleşmesi, yalnızca Suriye'nin iç dengeleri açısından değil, bölgedeki aktörlerin hesapları açısından da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Maariv, Kürt silahlı yapılanmasının Suriye ordusuna dahil edilmesini, Suriye yönetiminin askerî kapasitesini güçlendirecek bir adım olarak değerlendirirken, bunun Türkiye açısından da önemli bir kazanım olduğunu vurguluyor.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 10

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ BİRDEN FAZLA CEPHEDE SIKIŞMIŞ DURUMDA

Maariv'in analizinde Türkiye'nin Suriye'deki kazanımı, İsrail işgal güçlerinin aynı dönemde birden fazla cephede yürüttüğü operasyonlarla birlikte ele alındı.

İsrail işgal güçlerinin Lübnan'da ve Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen analizde, Lübnan'daki Bofort ve Ali Tahir bölgelerinde 400'den fazla Hizbullah altyapısının imha edildiği yönündeki İsrail açıklamasına yer verildi.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 11

Gazze'de ise İsrail işgal güçlerinin iki tümenle faaliyet yürüttüğü, Hamas'ın saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Maariv ayrıca Batı Şeria'daki gerilime dikkat çekerek, İsrail işgal güçlerinin bölgeye ek bir düzenli tugay gönderme ihtiyacını değerlendirdiğini yazdı. Böylece İsrail'in askerî kapasitesinin farklı cephelere bölündüğü bir tablo ortaya konuldu.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 12

"İSRAİL YEDİ CEPHEDE AÇIK"

Maariv'in analizinde İsrail'in yedi cephede açık durumda olduğu değerlendirmesi de yer aldı.

Türkiye'nin ise İsrail güvenlik sistemi tarafından şu aşamada "düşman devlet" olarak değil, "çatışma halindeki devlet" olarak tanımlandığı aktarıldı.

Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin artması ve YPG'nin silahlı yapılanmasının tasfiye edilmesiyle birlikte, İsrail'in kuzey sınırları ve Suriye politikası açısından yeni bir denklem oluşuyor.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 13

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ETKİSİ İSRAİL BASININDA DA KABUL GÖRÜYOR

YPG'nin kendini feshetme kararı Türkiye açısından yalnızca terörle mücadele bakımından değil, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve merkezi yönetimin güçlenmesi açısından da önem taşıyor.

Başkan Erdoğan'ın uzun süredir vurguladığı terörsüz bölge hedefi doğrultusunda ortaya çıkan gelişme, Ankara'nın Suriye'deki siyasi ve güvenlik denklemindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 14

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Madalya Programı ve İftar Gecesi'nde Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin tutumunu açıkça ortaya koymuştu.

YPG’nin kendini feshetme kararı İsrail basınında: “Türkiye’nin Suriye’deki büyük zaferi” yorumu dikkat çekti 15

Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz." demişti.

Nepal’deki felaketin arkasındaki korkunç gerçek! Deprem sanılan sarsıntının nedeni ortaya çıktı
Sonraki Galeri
Nepal’deki felaketin arkasındaki korkunç gerçek! Deprem sanılan sarsıntının nedeni ortaya çıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin