İsrail güvenlik çevreleri ve akademik çevrelerden aktarılan değerlendirmelerde, hükümetin stratejik açıdan yetersiz kalmasının İsrail'i yalnızca ABD'nin değil, bölgedeki diğer aktörlerin de baskılarıyla karşı karşıya bıraktığı ileri sürüldü.

Maariv, İsrail'in Suriye politikasında karşı karşıya kaldığı sorunların da bu gelişmeyle daha görünür hale geldiği görüşünü aktardı.

YPG/SDG lideri Mazlum Abdi'nin örgütün kendisini feshettiğini ve daha önce ilan edilen sözde özerk yönetim yapılanmasının Suriye yönetimine entegre edileceğini açıkladığı bildirildi. Böylece Suriye'nin kuzeyindeki silahlı yapılanmanın merkezi yönetimle bütünleştirilmesinin önü açıldı.

Terör örgütü YPG'nin kararı, Suriye'nin kuzeyindeki silahlı yapılanmanın geleceği açısından da kritik bir döneme işaret ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 26 Ağustos'ta yaptığı değerlendirmede, YPG/SDG'nin fesih kararının metin itibarıyla olumlu olduğunu ancak asıl belirleyici unsurun bunun sahada uygulanması olduğunu söyledi.

Türkiye açısından ise gelişme, uzun süredir sürdürülen "terörsüz bölge" hedefi bakımından önemli bir aşama niteliğinde.

İSRAİL'İN YPG HESAPLARI BOŞA MI ÇIKTI?

Maariv'in analizini dikkat çekici hale getiren noktalardan biri de terör örgütü YPG'nin geçmişte ABD ile ilişkilerinin yanı sıra, yabancı kaynaklarda İsrail ile de ilişkilerinin bulunduğuna dair iddiaların hatırlatılması.

Bu nedenle YPG'nin silahlı yapılanmasının Suriye merkezi yönetimiyle bütünleşmesi, yalnızca Suriye'nin iç dengeleri açısından değil, bölgedeki aktörlerin hesapları açısından da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Maariv, Kürt silahlı yapılanmasının Suriye ordusuna dahil edilmesini, Suriye yönetiminin askerî kapasitesini güçlendirecek bir adım olarak değerlendirirken, bunun Türkiye açısından da önemli bir kazanım olduğunu vurguluyor.