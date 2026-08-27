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Fransa'da gece saatlerinde korkunç olay! Araç kalabalığın üzerine sürüldü, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fransa'da gece saatlerinde korkunç olay! Araç kalabalığın üzerine sürüldü, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı

Fransa'nın kuzeyinde şüphelinin aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Normandiya bölgesinde bulunan Caen kentindeki tren istasyonu yakınlarında gece saatlerinde yaşanan olayda bir kişi, aracını kalabalığın üzerine sürdü.

İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, mağdurların tamamının 17-40 yaşlarındaki erkeklerden oluştuğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

Caen'in bağlı olduğu Calvados vilayetinin Valisi David Claviere, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki şüphelinin Rusya doğumlu olduğu, istihbarat servislerince tanınmadığı ancak trafik suçlarından poliste kaydının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Görgü tanıkları, olay öncesinde iki grup arasında kavga çıktığını belirtti, yerel yetkililer ise olayın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Öte yandan yetkililer, terör saldırısı ihtimali üzerinde durmadıklarını, cinayet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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