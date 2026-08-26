Fransa'da Sodexo depremi! Yüzlerce kişi işten çıkarılıyor
Fransız yemek ve tesis yönetimi şirketi Sodexo, küresel rekabet gücünü artırmak ve büyümesini hızlandırmak amacıyla Fransa'da yeniden yapılanmaya gidiyor; şirket, operasyonel ve idari düzenlemeler kapsamında toplam 1097 pozisyonu ortadan kaldırmayı planlıyor. Sodexo'nun açıklamasına göre, kesintilerin 963'ü şirketin Fransa'daki iş gücünün yüzde 4'üne karşılık gelirken, genel merkezi ilgilendiren ayrı yapılandırmayla 134 pozisyon daha kaldırılacak.
Fransa merkezli yemek ve tesis yönetimi devi Sodexo, ülkedeki çalışanlarını doğrudan etkileyecek kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecini başlatıyor. Şirketin açıklamasına göre operasyonel süreçlerin yeniden düzenlenmesi kapsamında 963 pozisyon ortadan kaldırılacak.
TOPLAM 1097 POZİSYON GİDİYOR
Sodexo'daki işten çıkarma dalgası bununla da sınırlı kalmayacak. Grubun genel merkezini doğrudan ilgilendiren ayrı bir idari yapılandırma projesi kapsamında 134 pozisyonun daha kaldırılması bekleniyor.
Böylece şirketin Fransa operasyonlarında planladığı toplam istihdam kesintisi 1097'ye ulaşacak.
GEREKÇE: KÜRESEL REKABET
Sodexo, yeniden yapılanma kararının gerekçesini ise büyümeyi hızlandırmak ve şirketin küresel rekabet gücünü artırmak olarak açıkladı. Şirket, bu hedef doğrultusunda Fransa genelindeki operasyonel süreçlerin yeniden düzenleneceğini bildirdi.