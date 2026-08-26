Fransa'da Sodexo depremi! Yüzlerce kişi işten çıkarılıyor

Fransız yemek ve tesis yönetimi şirketi Sodexo, küresel rekabet gücünü artırmak ve büyümesini hızlandırmak amacıyla Fransa'da yeniden yapılanmaya gidiyor; şirket, operasyonel ve idari düzenlemeler kapsamında toplam 1097 pozisyonu ortadan kaldırmayı planlıyor. Sodexo'nun açıklamasına göre, kesintilerin 963'ü şirketin Fransa'daki iş gücünün yüzde 4'üne karşılık gelirken, genel merkezi ilgilendiren ayrı yapılandırmayla 134 pozisyon daha kaldırılacak.