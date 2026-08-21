Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye mesajı: Yeniden inşa sürecinde kilit bir ortak
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan ziyareti sırasında Türkiye'ye ilişkin mesaj verdi. Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşasında "kilit bir ortak" olarak nitelendiren Şeybani, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılım konusunda ise henüz karar vermediklerini söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'yi ülkesinin yeniden inşasında "kilit bir ortak" olarak nitelendirdi. Şeybani, iki ülke arasındaki tarihi bağlara ve 1000 kilometreden uzun sınıra işaret etti.
Resmî ziyaret için Pakistan'da bulunan Şeybani, yerel basına Suriye'nin dış politikası ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şeybani'nin gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Anlaşma, 7 Ağustos 2026'da üç ülkenin liderleri tarafından imzalandı. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik silahlı saldırı üç ülkeye yönelik saldırı olarak kabul edilecek.
TÜRKİYE İÇİN "KİLİT ORTAK" VURGUSU
Pakistan basınının aktardığına göre Şeybani, Suriye'nin Mekke Ortak Savunma Anlaşması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Şeybani, "Bu ittifaka katılıp katılmamaya yönelik henüz bir karar vermedik." dedi.
Kararın ilerleyen dönemde verileceğini belirten Şeybani, Türkiye'yi "Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak" olarak nitelendirdi. Şeybani ayrıca iki ülke arasındaki 1000 kilometreden uzun sınıra ve tarihi bağlara işaret etti.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın başka ülkelerin katılımına açık olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanmıştı. Erdoğan, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını belirtmişti.
İRAN'A MESAJ
Şeybani, İran ile olası temaslara ilişkin değerlendirmesinde Tahran'ın öncelikle Suriye halkına yaptıklarını kabullenmesi gerektiğini söyledi.
ABD ile İran arasındaki diyalog sürecinde Pakistan'ın rolünden övgüyle söz eden Şeybani, İslamabad yönetiminin Suriye ile İran arasında arabuluculuk için şu ana kadar herhangi bir teklif sunmadığını belirtti.
PAKİSTAN İLE DİPLOMATİK TEMSİLİYET YÜKSELECEK
Pakistan ziyaretini "başarılı" olarak değerlendiren Şeybani, Şam ile İslamabad arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik alınan kararları da açıkladı.
Şeybani, iki ülkenin bakanlar arası ortak komisyonu yeniden kurma, doğrudan uçuşların sürmesi, iş konseyi oluşturulması ve yatırım forumu düzenlenmesi konularında mutabık kaldığını aktardı.
İki tarafın ilişkileri en üst seviyeye taşımak istediğini belirten Şeybani, Suriye'nin Pakistan'daki diplomatik temsilini büyükelçi seviyesine çıkaracağını söyledi.
AFGANİSTAN'A TERÖR ÇAĞRISI
Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilime de değinen Şeybani, taraflara anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.
Şeybani, "Afganistan'a, kendi topraklarından komşu ülkelere, özellikle de Pakistan'a yönelik hiçbir tehdide veya terör saldırısına izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.
"SURİYE EGEMEN BİR DEVLETTİR"
Şeybani'nin gündemindeki bir diğer başlık İsrail ile ilişkiler oldu. İsrail konusunda stratejik bir anlaşmayı tartışmak için henüz "çok erken" olduğunu belirten Şeybani, Suriye'nin ilk önceliğinin İsrail saldırılarının durması olduğunu söyledi.
Şeybani, "Suriye egemen bir devlettir." ifadesini kullanarak İsrail'in Şam'ın ittifaklarını veya ortaklıklarını dikte etmemesi gerektiğini belirtti.
Suriye'nin yeni dış politikasına da değinen Şeybani, yeniden yapılanma, ekonomik iş birliği ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla ilişkilerin güçlendirilmesine odaklandıklarını ifade etti.