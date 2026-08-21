Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'yi ülkesinin yeniden inşasında "kilit bir ortak" olarak nitelendirdi. Şeybani, iki ülke arasındaki tarihi bağlara ve 1000 kilometreden uzun sınıra işaret etti.

Resmî ziyaret için Pakistan'da bulunan Şeybani, yerel basına Suriye'nin dış politikası ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şeybani'nin gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Anlaşma, 7 Ağustos 2026'da üç ülkenin liderleri tarafından imzalandı. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik silahlı saldırı üç ülkeye yönelik saldırı olarak kabul edilecek.

TÜRKİYE İÇİN "KİLİT ORTAK" VURGUSU

Pakistan basınının aktardığına göre Şeybani, Suriye'nin Mekke Ortak Savunma Anlaşması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Şeybani, "Bu ittifaka katılıp katılmamaya yönelik henüz bir karar vermedik." dedi.

Kararın ilerleyen dönemde verileceğini belirten Şeybani, Türkiye'yi "Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak" olarak nitelendirdi. Şeybani ayrıca iki ülke arasındaki 1000 kilometreden uzun sınıra ve tarihi bağlara işaret etti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın başka ülkelerin katılımına açık olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanmıştı. Erdoğan, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını belirtmişti.