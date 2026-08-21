ABD'de charter uçak faciası: Alaska'da düşen uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcu hayatını kaybetti

ABD'nin Alaska eyaletindeki Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Üssü yakınında charter uçak düştü. ABD ordusunun açıklamasına göre uçakta bulunan 2 pilot ile 6 yolcu hayatını kaybetti. AP, uçağın sivil sözleşmeli bir görev kapsamında uçtuğunu bildirdi. Kazanın nedeni araştırılıyor.