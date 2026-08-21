ABD'de charter uçak faciası: Alaska'da düşen uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcu hayatını kaybetti
ABD'nin Alaska eyaletindeki Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Üssü yakınında charter uçak düştü. ABD ordusunun açıklamasına göre uçakta bulunan 2 pilot ile 6 yolcu hayatını kaybetti. AP, uçağın sivil sözleşmeli bir görev kapsamında uçtuğunu bildirdi. Kazanın nedeni araştırılıyor.
ABD'de charter uçak kazası 8 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Alaska'daki Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Üssü yakınında düşen uçakta kurtulan olmadı.
ABD ordusunun açıklamasına göre uçakta 2 pilot ve 6 yolcu bulunuyordu. Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti.
Cape Newenham, Anchorage'ın yaklaşık 725 kilometre batısında bulunuyor. AP de kazanın Anchorage'ın yaklaşık 450 mil batısında meydana geldiğini aktardı.
UÇAKTA 2 PİLOT VE 6 YOLCU VARDI
AP'nin aktardığı bilgilere göre düşen uçak Cessna 441 tipi charter uçağıydı. Uçaktaki kişilerin radar üssündeki askerî faaliyetleri destekleyen sivil sözleşmeli bir görev kapsamında seyahat ettiği bildirildi.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
AP, kazaya ilişkin incelemenin Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yürütüldüğünü bildirdi.
Kazanın nedenine ilişkin doğrulanmış bir bulgu henüz paylaşılmadı.
RADAR ÜSSÜ ALASKA HAVA SAHASINI İZLEYEN AĞIN PARÇASI
Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Üssü'nün Pasifik Hava Kuvvetleri Bölgesel Destek Merkezi tarafından yönetildiği belirtildi.
Üssün, Alaska hava sahasında ve sınırlarında faaliyet gösteren hava araçlarını izleyen uzak radar üsleri ağının bir parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.