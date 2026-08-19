Trump'tan İran'a müzakere mesajı: Yeniden başlayabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin yeniden başlatılabileceği mesajını verdi. Trump, İran'la diplomatik temasların yeniden gündeme gelebileceğini belirterek, “Bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz” dedi.

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Tahran'la müzakere kapısının tamamen kapanmadığını belirterek yeniden görüşme ihtimaline işaret etti.

DİPLOMASİ KAPISI YENİDEN Mİ AÇILIYOR?

"Bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz" ifadelerini kullanan Trump, diplomasi seçeneğinin yeniden masaya gelebileceğinin sinyalini verdi.