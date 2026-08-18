ABD'li Barrack'tan yeni mekanizma açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD'nin Türkiye, İsrail ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması üzerinde çalıştığını belirterek " "Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede İdlib kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına telefonda açıklama yapan Barrack, ABD'nin Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar konusunda önceden bilgilendirilmediğine dikkat çeken Barrack, "Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi" dedi.

"SAĞDUYULU DAVRANILMASI SAYESİNDE DURUMUN DAHA DA KÖTÜLEŞMESİ ENGELLENDİ"

Türkiye sınırının yaklaşık 70 kilometre doğusundaki hava üssüne yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarında Barrack, "Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi" ifadelerini kullandı.

Barrack, İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırılarının doğru veya yanlış da olsa Türkiye'nin yakın gelecekte bu üsteki varlığını artırabileceği yönündeki bir algıyı yansıttığını da ifade etti.

ABD'li Büyükelçi, "Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Gelecekteki iletişim problemlerini önlemek amacıyla böyle bir mekanizma kurmak için aktif olarak çalışma halindeyiz. Şu anda önceliğimiz, gerilimi düşürmek ve ölçülü bir yaklaşım için alan açmak" dedi.

"Bu sabah yaşanan olay, söz konusu çabaların yoğunlaştırılması ve sürecin kapsamının genişletilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" diyen Barrack, ABD'nin taraflar arasında bilgi paylaşımı ve diyaloğu kolaylaştıracak bir mekanizma için ara buluculuk üstlendiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.