Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ve Suriye ile görüştü: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı.