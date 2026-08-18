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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ve Suriye ile görüştü: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ve Suriye ile görüştü: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriye ile telefon diplomasisi yürüttü. Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı.

Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki son durum değerlendirildi.

KATAR İLE HÜRMÜZ BOĞAZI GÖRÜŞÜLDÜ

Hakan Fidan ile Katarlı mevkidaşı arasındaki görüşmenin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere odaklandığı belirtildi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de telefon görüşmesi yaptı.

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