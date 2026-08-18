Suriye'de Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi, Beşşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad'ı kasten öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından idama mahkûm etti. Mahkeme ayrıca Esad'ın menkul ve gayrimenkul varlıklarına kamu hazinesi lehine el konulmasına hükmetti.

Suriye'de Beşşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında idam kararı verildi. Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi, Vesim Esad'ı birden fazla suçtan mahkûm etti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin aktardığı karara göre mahkeme, Vesim Esad'ı birden fazla kişiyi kasten öldürme ile işkence suçlarından, bunları insanlığa karşı suç ve savaş suçu kapsamında değerlendirerek idama mahkûm etti. Kararın temyize açık olduğu bildirildi.

Mahkeme ayrıca Vesim Esad'ın menkul ve gayrimenkul varlıklarına ilişkin ihtiyati haczin kesin hacze dönüştürülmesine karar verdi.

DÜZENSİZ SİLAHLI GRUPLAR KURDUĞU TESPİT EDİLDİ

Mahkemenin açıkladığı gerekçeye göre Vesim Esad'ın, Tuğgeneral Gıyath Dala'nın talimatıyla düzensiz silahlı gruplar oluşturduğu tespit edildi.

Bu grupların Doğu Guta'daki sivil bölgeleri hedef aldığı, özellikle Meliha beldesindeki sivillere yönelik eylemlere karıştığı mahkeme kararında yer aldı. Suriye devlet televizyonu, mahkemenin bu suçlara ilişkin delilleri hükme esas aldığını aktardı.

KAÇIRMA VE ÖLDÜRME EYLEMLERİ DE DOSYADA

Mahkeme, Vesim Esad'a bağlı silahlı grupların Suriye'nin farklı bölgelerinde vatandaşların kaçırılması ve öldürülmesi eylemlerine karıştığı sonucuna vardı.

Kararda ayrıca bir silahlı grubun Cermana'daki bir iş yerine saldırdığı, içerideki malları aldığı ve iş yeri sahibini kaçırdığı yönündeki suçlamaların da sabit görüldüğü bildirildi.

SAVCILIK İDAM CEZASI TALEP ETMİŞTİ

Vesim Esad'ın yargılanmasına ilişkin süreçte savcılık daha önce idam cezası talep etmişti. 22 Temmuz'daki duruşmada savcılık; kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve kamu güvenliğine yönelik suçlamalar kapsamında en ağır cezanın uygulanmasını istemişti. Vesim Esad ve savunma heyeti ise suçlamaları reddetmişti.

Dördüncü Ceza Mahkemesi, 5 Ağustos'taki beşinci duruşmanın ardından dosyayı incelemeye alarak kararın 18 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu.

18 AĞUSTOS'TA HÜKÜM AÇIKLANDI

Mahkeme, 18 Ağustos 2026'da Vesim Esad hakkında idam hükmünü açıkladı. Resmî Suriye yayın kuruluşu El-İhbariyye, kararın temyize açık olduğunu bildirdi.

Kaynak metinde Vesim Esad'ın Beşşar Esad döneminde silahlı gruplar kurduğu, adam kaçırma, fidye isteme ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlara karıştığı bilgisine de yer verildi.