CNN'e konuşan kaynaklar, Jared Kushner'in Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına "engel oluşturmaması" yönünde uyardığını öne sürdü. İddianın, Netanyahu'nun 15 maddelik planı reddetmesinin ardından yapılan 4 saatlik görüşmeye ilişkin olduğu belirtildi.

Jared Kushner'in Binyamin Netanyahu'yu Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına engel olmaması yönünde uyardığı öne sürüldü. İddia CNN'e konuşan kaynaklara dayandırıldı.

Kaynaklara göre uyarı, Netanyahu ile Kushner arasında gerçekleştirilen 4 saatlik görüşmede yapıldı.

Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik 15 maddelik planı daha önce reddettiği belirtilmişti.

CNN: KUSHNER NETANYAHU'YU UYARDI

CNN'e konuşan kaynaklar, görüşmede ateşkesin ikinci aşamasına geçişin ele alındığını öne sürdü.

Kaynaklara göre Kushner, Netanyahu'yu anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasında "engel oluşturmaması" yönünde uyardı.

Kaynak metinde Netanyahu'nun bu uyarıya verdiği yanıta ilişkin bilgi bulunmuyor.

KUSHNER'DEN HAMAS'A SİLAHSIZLANMA MESAJI

Kushner, CNN'de yer alan iddialardan ayrı olarak Fox News kanalına yaptığı açıklamada Hamas'ın silahsızlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın bu konudaki taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda İsrail'in "işi uygun şekilde bitirmek" için ABD ve diğer müttefiklerinden "çok daha fazla destek alacağını" ifade etti.

Kushner, "Silahsızlanma sağlanana kadar Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Herhangi bir tehditle karşılaşması durumunda "İsrail'in meşru müdafaa hakkını" kısıtlamayacaklarını savundu.

İSRAİL BASINI: BİRÇOK BAŞLIKTA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Kaynak metne göre İsrail basını, Netanyahu ile Kushner arasındaki görüşmede birçok başlıkta anlaşma sağlanamadığını aktardı.

İsrail'in Gazze'de "saldırıları sürdürmekte ısrar ettiğinin" de İsrail basınında yer aldığı belirtildi.

NETANYAHU 15 MADDELİK PLANI REDDETMİŞTİ

Kaynak metne göre Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi.

Anlaşma ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngörüyordu. Kaynak metinde, buna rağmen İsrail'in saldırılarının ve yardım girişlerine yönelik kısıtlamalarının sürdüğü belirtildi.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un, Hamas'ın ikinci aşamanın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıkladığı aktarıldı.

Netanyahu ise Barış Kurulu tarafından açıklanan 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

KUSHNER KAHİRE'NİN ARDINDAN İSRAİL'E GEÇTİ

Kaynak metne göre Kushner ve Mladenov, 16 Ağustos'ta Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüştü.

Kushner daha sonra İsrail'e geçerek ateşkesin ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya geldi.