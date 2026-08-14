Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat yapılan bir binanın duvarına gizlenmiş sandıkta yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu. Altınların kime ait olduğu ve binaya ne zaman, kim tarafından saklandığı araştırılıyor.

Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat yapılan bir binada, duvarın içine gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu. Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'ndeki Dendermonde kentinde sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken duvarın içine gizlenmiş bir sandık fark etti. DUVARI SÖKERKEN BÜYÜK HAZİNEYİ BULDULAR İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandığın içinden çok sayıda altın külçe ve altın sikke çıktı. İşçilerin durumu bina sahibi CAW'a ve güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından olay polise intikal etti. El konulan altınlar, güvenli bir yere götürüldü.

Foto: AA 9 MİLYON EUROLUK ALTININ SAHİBİ KİM? Doğu Flandre Savcılığı, bulunan altınların kime ait olduğunu belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ayrıca altınların binanın duvarına ne zaman ve kim tarafından saklandığı ve söz konusu servetin yasal yollarla elde edilip edilmediği araştırılıyor.

Foto: Belçika yerel basını Yaklaşık 9 milyon euro değer biçilen altın hazinesinin nihai sahibinin kim olacağı ise henüz bilinmiyor. HABERİ DUYANLAR ALTIN ARAMAK İÇİN BÖLGEYE AKIN ETTİ Olağanüstü keşfin duyulmasının ardından bölgeye, altın aramak isteyen çok sayıda kişinin geldiği bildirildi.