Ancak söz konusu finansman iddiasının da The Sun'ın görüştüğü uzman tarafından ortaya atılan bir suçlama olduğu ve haberde bağımsız bir soruşturma sonucu kesinleşmiş bir bulgu olarak sunulmadığı önem taşıyor.

Habere göre o dönemde zengin kişilerin kuşatma altındaki Saraybosna'ya giderek Sırp savaşçılara para ödediği ve sivilleri hedef aldığı yönünde suçlamalar ortaya atılmıştı.

The Sun'ın haberinde, kavramın en çok 1990'lı yıllardaki Saraybosna kuşatması ile ilişkilendirildiği hatırlatıldı.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ'NÜN 45 VAKA BULGUSU

The Sun'ın haberinde İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Herson'daki İHA saldırılarına ilişkin araştırmasına da yer verildi.

Habere göre HRW, Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiği ve sivilleri kasıtlı şekilde hedef aldığı izlenimi veren en az 45 İHA saldırısı tespit etti. The Sun, bu vakaların onlarcasının görüntülerinin kayda alındığını ve daha sonra Rus sosyal medya platformları ile Telegram kanallarında paylaşıldığını aktardı.

HRW'nin incelediği örneklerin büyük bölümünde İHA operatörlerinin sivilleri veya otobüs ve otopark gibi sivil alanları kasıtlı olarak hedef aldığı değerlendirmesine yer verildi. The Sun'ın haberinde, sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk açısından ciddi bir ihlal oluşturabileceği de belirtildi.