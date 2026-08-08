CANLI YAYIN

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Bir İHA gökyüzünden sivili seçiyor, ardından kaçan hedefin peşine düşüyor... Ukrayna'dan gelen görüntüler savaşın en korkunç yüzlerinden birini ortaya koydu. The Sun, Herson'da sivillerin kasıtlı şekilde İHA'larla takip edildiği "insan safarisi" iddialarını gündeme taşıdı. Haberde, bazı operatörlerin bu saldırılar için Rus vatandaşlarından para aldığı öne sürüldü.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 1

İngiliz basını The Sun, Ukrayna'daki savaşta sivillerin Rus İHA'ları tarafından kasıtlı şekilde takip edilerek hedef alındığı yönündeki çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Haberde, bazı İHA operatörlerinin Rus sivillerden maddi destek aldığı ve saldırıların "insan safarisi" adı verilen bir yönteme dönüştüğü öne sürüldü. Herson başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde sivillerin sokaklarda İHA'larla takip edildiğini gösteren görüntüler de haberde yer aldı.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 2

The Sun, Herson'daki sivillere yönelik İHA saldırılarını "Kherson safari", yani "Herson safarisi" ifadesiyle tanımlayan değerlendirmelere yer verdi.

Haberde, bu kavramın sivillerin İHA kameraları üzerinden takip edilmesi ve hedef alınması iddiaları için kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 3

Dr. Patrick Bury, The Sun'a yaptığı değerlendirmede bazı saldırıların artık doğrudan sivilleri hedef alan "insan avı operasyonları" görünümü kazandığını savundu.

Bury, saldırıların özellikle Herson'da yoğunlaştığını belirterek, savaş sırasında sivillerin kasıtlı şekilde hedef alınmasının son derece ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

The Sun'ın aktardığı iddialara göre mesele yalnızca cephedeki askeri hedeflerle sınırlı değil.

Dükkanlarda çalışanlar, sokakta yürüyenler, araç kullananlar, çocuklar ve işlerinden evlerine dönen sivillerin de hedef alındığı öne sürülüyor.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 4

52 YAŞINDAKİ BAKKALIN KAÇIŞI KAMERADA

The Sun'ın haberinde yer alan en çarpıcı görüntülerden biri, 52 yaşındaki Ukraynalı bakkal Yuriy'e yönelik İHA saldırısı oldu.

Habere göre Yuriy, meyve ve sebze sattığı tezgahın bulunduğu bölgede bir İHA tarafından takip edildi.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 5

Görüntülerde Yuriy'nin canını kurtarmak için kaçtığı, İHA'nın ise onu takip ettiği görüldü.

İHA'nın Yuriy'nin satış yaptığı çadıra çarpması ve ardından patlaması sonucu Ukraynalı adamın şarapnel yaraları aldığı aktarıldı.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 6

The Sun, bu görüntülerin Herson'da sivillere yönelik İHA saldırılarıyla ilgili tartışmanın yeniden gündeme gelmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 7

BİRKAÇ GÜN SONRA AYNI DEHŞET SUMI'DE ORTAYA ÇIKTI

The Sun'ın haberinde, bu saldırıdan yalnızca birkaç gün sonra Ukrayna'nın Sumi kentinde çekildiği belirtilen başka görüntülere de yer verildi.

Görüntülerde bir Rus İHA'sının bir sivili takip ettiği ve saldırı öncesinde hedefin çevresinde hareket ettiği görülüyor.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 8

The Sun, İHA'nın daha sonra büyük bir patlamayla infilak ettiğini aktardı.

Bu görüntüler, haberde "insan safarisi" olarak tanımlanan saldırı biçiminin yalnızca tek bir olaydan ibaret olmadığı yönündeki iddiaların merkezine yerleştirildi.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 9

MADDİ DESTEK İDDİASI

The Sun'ın haberinde, eski NATO analisti Patrick Bury'nin çok daha dikkat çekici bir iddiası da yer aldı. Bury'ye göre bazı İHA operatörleri ile Rusya'daki bazı siviller arasında maddi destek bağlantısı bulunabileceği öne sürülüyor.

Haberde, bazı askeri birliklerdeki İHA operatörlerinin Rus sivillerden kitle fonlaması yoluyla para aldığı iddiası aktarılıyor.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 10

Bury, bu kişilerin sivilleri hedef alarak hem maddi kazanç hem de propaganda amacı güdebileceğini savundu.

The Sun'ın aktardığı iddialara göre, saldırıların bu şekilde finanse edilmesi halinde savaş alanındaki İHA teknolojisi çok daha farklı bir amaçla kullanılmış olacak.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 11

Ancak söz konusu finansman iddiasının da The Sun'ın görüştüğü uzman tarafından ortaya atılan bir suçlama olduğu ve haberde bağımsız bir soruşturma sonucu kesinleşmiş bir bulgu olarak sunulmadığı önem taşıyor.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 12

SARAYBOSNA'DAN UKRAYNA'YA UZANAN "İNSAN SAFARİSİ" BENZETMESİ

"İnsan safarisi" ifadesi yeni değil.

The Sun'ın haberinde, kavramın en çok 1990'lı yıllardaki Saraybosna kuşatması ile ilişkilendirildiği hatırlatıldı.

Habere göre o dönemde zengin kişilerin kuşatma altındaki Saraybosna'ya giderek Sırp savaşçılara para ödediği ve sivilleri hedef aldığı yönünde suçlamalar ortaya atılmıştı.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 13

The Sun, Patrick Bury'nin Ukrayna'daki son iddiaları da bu tarihsel örnekle karşılaştırdığını aktardı.

Bury, benzer bir saldırı modelinin Ukrayna'da ortaya çıkmasından endişe duyduğunu belirtti.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 14

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ'NÜN 45 VAKA BULGUSU

The Sun'ın haberinde İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Herson'daki İHA saldırılarına ilişkin araştırmasına da yer verildi.

Habere göre HRW, Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiği ve sivilleri kasıtlı şekilde hedef aldığı izlenimi veren en az 45 İHA saldırısı tespit etti. The Sun, bu vakaların onlarcasının görüntülerinin kayda alındığını ve daha sonra Rus sosyal medya platformları ile Telegram kanallarında paylaşıldığını aktardı.

HRW'nin incelediği örneklerin büyük bölümünde İHA operatörlerinin sivilleri veya otobüs ve otopark gibi sivil alanları kasıtlı olarak hedef aldığı değerlendirmesine yer verildi. The Sun'ın haberinde, sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk açısından ciddi bir ihlal oluşturabileceği de belirtildi.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 15

ÜÇ GÜNDE 10 SİVİLİN ÖLDÜĞÜ SALDIRILAR

The Sun, Nikopol bölgesinde nisan ayında yaşanan saldırıları da "insan safarisi" iddiaları kapsamında ele aldı. Habere göre üç gün içerisinde kamusal alanlara düzenlenen üç ayrı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla sivil yaralandı.

İki yolcu otobüsünün Rus FPV İHA'larının hedefi olduğu, saldırılardan birinde dört sivilin öldüğü belirtildi. Yakındaki Çervonohrihorivka bölgesindeki başka bir saldırıda ise beş kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bir başka İHA saldırısında sivil bir aracın hedef alınması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Bundan bir gün önce ise Nikopol'deki bir sivil pazarın İHA saldırısına uğradığı ve beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı 16

İHA'LAR KAÇAN SİVİLİ TAKİP EDEBİLİYOR

The Sun'ın haberinde, bu saldırıların en dikkat çekici taraflarından biri olarak İHA'ların hedef takibi yapabilmesi gösterildi.

Kamera taşıyan İHA'lar, operatörün görüntüyü anlık biçimde izlemesine imkan sağlıyor. Bu da hedef alınan kişinin kaçması veya saklanması halinde dahi operatörün hareketlerini takip edebilmesine imkan tanıyor. Dr. Bury, The Sun'a yaptığı değerlendirmede cephedeki sivillerin bu tür saldırılara karşı gelişmiş elektronik harp sistemlerine sahip olmadığını belirtti.

Dolayısıyla saldırıya maruz kalan siviller için çoğu zaman İHA'nın sesini fark etmek, kaçmak ve sığınacak yer aramak dışında fazla seçenek bulunmadığı ifade edildi.

Esad rejiminin “Örümcek” lakaplı casus şefi Hussam Luka, Suriyelileri tuzağa düşürdüğü telefon defteriyle yakayı ele verdi
Sonraki Galeri
Esad rejiminin “Örümcek” lakaplı casus şefi Hussam Luka, Suriyelileri tuzağa düşürdüğü telefon defteriyle yakayı ele verdi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin