Ukrayna’da korkunç “insan safarisi” iddiası! The Sun, sivillerin İHA’larla kasıtlı hedef alındığını yazdı
Bir İHA gökyüzünden sivili seçiyor, ardından kaçan hedefin peşine düşüyor... Ukrayna'dan gelen görüntüler savaşın en korkunç yüzlerinden birini ortaya koydu. The Sun, Herson'da sivillerin kasıtlı şekilde İHA'larla takip edildiği "insan safarisi" iddialarını gündeme taşıdı. Haberde, bazı operatörlerin bu saldırılar için Rus vatandaşlarından para aldığı öne sürüldü.
İngiliz basını The Sun, Ukrayna'daki savaşta sivillerin Rus İHA'ları tarafından kasıtlı şekilde takip edilerek hedef alındığı yönündeki çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Haberde, bazı İHA operatörlerinin Rus sivillerden maddi destek aldığı ve saldırıların "insan safarisi" adı verilen bir yönteme dönüştüğü öne sürüldü. Herson başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde sivillerin sokaklarda İHA'larla takip edildiğini gösteren görüntüler de haberde yer aldı.
The Sun, Herson'daki sivillere yönelik İHA saldırılarını "Kherson safari", yani "Herson safarisi" ifadesiyle tanımlayan değerlendirmelere yer verdi.
Haberde, bu kavramın sivillerin İHA kameraları üzerinden takip edilmesi ve hedef alınması iddiaları için kullanıldığı belirtildi.
Dr. Patrick Bury, The Sun'a yaptığı değerlendirmede bazı saldırıların artık doğrudan sivilleri hedef alan "insan avı operasyonları" görünümü kazandığını savundu.
Bury, saldırıların özellikle Herson'da yoğunlaştığını belirterek, savaş sırasında sivillerin kasıtlı şekilde hedef alınmasının son derece ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
The Sun'ın aktardığı iddialara göre mesele yalnızca cephedeki askeri hedeflerle sınırlı değil.
Dükkanlarda çalışanlar, sokakta yürüyenler, araç kullananlar, çocuklar ve işlerinden evlerine dönen sivillerin de hedef alındığı öne sürülüyor.
52 YAŞINDAKİ BAKKALIN KAÇIŞI KAMERADA
The Sun'ın haberinde yer alan en çarpıcı görüntülerden biri, 52 yaşındaki Ukraynalı bakkal Yuriy'e yönelik İHA saldırısı oldu.
Habere göre Yuriy, meyve ve sebze sattığı tezgahın bulunduğu bölgede bir İHA tarafından takip edildi.
Görüntülerde Yuriy'nin canını kurtarmak için kaçtığı, İHA'nın ise onu takip ettiği görüldü.
İHA'nın Yuriy'nin satış yaptığı çadıra çarpması ve ardından patlaması sonucu Ukraynalı adamın şarapnel yaraları aldığı aktarıldı.