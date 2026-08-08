İspanya’dan İtalya’ya misilleme! Ceuta göç krizi sonrası İtalya’dan gelen yolculara kimlik kontrolü kararı
İspanya, İtalya’nın, İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’da yaşanan göç krizinin ardından uygulamaya koyduğu geçici sınır kontrollerini kaldırmayı reddetmesi üzerine, cumartesi gününden itibaren İtalya'dan gelen yolculara rastgele kimlik kontrolleri gerçekleştirecek.
İspanya, İtalya'nın, Ceuta'daki son göç krizinin ardından uygulamaya koyduğu geçici sınır kontrollerini kaldırmayı reddetmesi üzerine, cumartesi gününden itibaren İtalya'dan gelen yolculara rastgele kimlik kontrolleri gerçekleştirecek.
İspanyol devlet televizyonu RTVE ve diğer büyük medya kuruluşlarının haberlerine göre İspanya hükümeti, havalimanları ve limanlarda kontrollerin cuma gecesi saat 00.00'dan itibaren başlayacağını ve 7 Eylül'e kadar devam edeceğini açıkladı.
İspanya'ya seyahat eden yolculardan pasaport veya oturma izni gibi kimlik belgelerini ibraz etmeleri istenebilecek.
MADRİD'DEN ROMA'YA KARŞI MİSİLLEME ADIMI
İspanya, İtalya'ya sınır kontrollerini kaldırması için pazar gününe kadar süre vermiş, aksi halde "orantılı önlemler" alınacağını bildirmişti.
İtalya ise İspanya'nın "ültimatomunu" kısa sürede reddetti. Roma yönetimi, sınır kontrollerinin en az 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini açıkladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti, sınır kontrollerinin gerekçesi olarak İspanya'nın belgesiz göçmenlere yönelik son dönemde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı düzenleme ile Ceuta'daki göç krizini gösterdi.
CEUTA'DA 72 BİN KİŞİ SINIRI GEÇTİ
Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'da geçen hafta yaklaşık 72 bin kişinin bölgeye geçtiği tahmin edildi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İtalya'nın sınır kontrollerini "haklı gösterilemez" olarak nitelendirdi ve uygulamanın "İspanyolların onuruna ve Avrupa Birliği'nin bütünlüğüne yönelik bir saldırı" olduğunu söyledi.
Albares, Kolombiya ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu önlemleri uygulamak için hiçbir gerekçe yok." ifadelerini kullandı.
İspanya'dan İtalya'ya göçmenlerin ikincil hareketlerinin "neredeyse sıfır" olduğunu savunan Albares, İtalya'nın aldığı önlemlerin gerekçesiz olduğunu öne sürdü.
MADRİD: SCHENGEN İÇİN TEHDİT YOK
Madrid yönetimi, Ceuta'daki göç krizinin Schengen bölgesi açısından tehdit oluşturmadığını savundu.
İspanyol hükümetine göre Ceuta'nın özel statüsü nedeniyle bölgeden İspanya ana karasına veya Avrupa'nın pasaportsuz seyahat bölgesine geçiş öncesinde kimlik kontrolü zaten uygulanıyor.
İspanyol makamları, geçen hafta Ceuta'ya giren yaklaşık 70 bin göçmenin Fas'a geri döndüğünü açıkladı.
İSPANYA'DAN İTALYA'YA GÖÇ VERİLERİYLE YANIT
İspanya ayrıca İtalya'daki düzensiz göç eğilimlerine de dikkat çekti.
İspanyol hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada, İtalya'nın son yıllarda İspanya'nın yaklaşık iki katı düzensiz göç yaşadığını belirtti.
Madrid yönetimi, bu nedenle İtalya'nın sınır kontrollerini sürdürmesi için "objektif bir dayanak bulunmadığını" savundu.
El Pais gazetesinin haberine göre İspanya, İtalya'daki düzensiz göç seviyesinin daha yüksek olmasının kendi sınır kontrollerini uygulamaya koyma kararını haklı çıkardığını belirtiyor.