İspanya, İtalya'nın, Ceuta'daki son göç krizinin ardından uygulamaya koyduğu geçici sınır kontrollerini kaldırmayı reddetmesi üzerine, cumartesi gününden itibaren İtalya'dan gelen yolculara rastgele kimlik kontrolleri gerçekleştirecek.

İspanyol devlet televizyonu RTVE ve diğer büyük medya kuruluşlarının haberlerine göre İspanya hükümeti, havalimanları ve limanlarda kontrollerin cuma gecesi saat 00.00'dan itibaren başlayacağını ve 7 Eylül'e kadar devam edeceğini açıkladı.

İspanya'ya seyahat eden yolculardan pasaport veya oturma izni gibi kimlik belgelerini ibraz etmeleri istenebilecek.