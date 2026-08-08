CANLI ABD-İran savaşında kritik eşik: General Caine, Trump yönetimine tırmanış yerine çıkış yolu aranması çağrısı yaptı
ABD-İran savaşında askeri seçenekler daralırken Washington’da kritik bir tartışma başladı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Trump yönetiminin üst düzey isimlerine gerilimi düşürmenin yolunu aramaları çağrısında bulundu.
Son 24 saatte savaşın seyrini değiştirebilecek en önemli gelişme, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in Trump yönetimine gerilimi düşürme çağrısı yaptığına ilişkin haber oldu. Caine'in, hava gücünün tek başına ABD hedeflerine ulaşamayabileceği ve daha fazla tırmanışın bölgesel misillemeleri büyütebileceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.
Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen diplomatik temaslarda ise ilerleme sinyalleri geldi ancak henüz nihai anlaşma sağlanamadı. İran, ABD'nin yeni saldırı düzenlemesi halinde Körfez ülkelerindeki enerji altyapısını hedef alabileceği uyarısını yinelerken, Trump yönetimi savaşın sona erdirilebilmesi için siyasi olarak "zafer" şeklinde sunulabilecek bir formül arıyor.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN GELİŞMELER
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İRAN CUMHURBAŞKANI: "ABD'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI İLE İLGİLİ MUTABAKATI İHLALLERİNE KARŞILIK VERDİK"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini ve kendilerinin de buna karşılık verdiğini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Gazeteciler Günü" vesilesiyle İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Gazetecilerin topluma doğru bilgiyi aktarmadaki rolüne vurgu yapan Pezeşkiyan, "Onların haberciliği ve gerçeği ortaya çıkarma çabaları olmasaydı birçok tarihi gerçek unutulur ve birçok suç gizli kalırdı. Gazeteciler, tarihi gerçeklerin ve suçların anlatıcılarıdır." dedi.
Ülke medyasında bazı konuların "yanlış" gündeme getirildiğini ifade eden Pezeşkiyan, gazetecilerden ülke içindeki siyasi tartışmaları alevlendirecek yaklaşımlardan kaçınmalarını istedi.
Ülkedeki birlik ve beraberliğin "ülkenin en değerli varlığı" olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, "Birlik ve beraberliği korumaktan daha önemli bir çıkarımız yok. Birlik ve beraberliğimizi korumak için her alanda uzlaşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, bu konuda gazetecilere önemli rol düştüğünü kaydetti.
ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşa değinen Pezeşkiyan, "Düşmanlar, ülkemize saldırdıkları takdirde İran'ı devireceklerini sandılar ancak silahlı kuvvetlerimizin ve savaşçılarımızın cesur savunması ve halkımızın olağanüstü varlığı, onların kötü niyetlerini gerçekleştirmelerine izin vermedi." değerlendirmesinde bulundu.
Pezeşkiyan, savaşın ekonomideki etkilerinden endişe duyduğunu söyleyerek, "Savaş ya da barış durumunda en önemli endişem, Amerika'nın tekrar saldırması değil, çünkü halkın direnişine ve silahlı kuvvetlerin yeteneklerine güveniyorum. En önemli endişem halkın geçim kaynağı ve ekonomik durumudur." diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı, hükümetin insanların geçim kaynaklarını iyileştirme planının ne olduğuna dair sorusunu ise temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını reforme edeceklerini söyleyerek yanıtladı.
ABD ile 14 Haziran'da varılan ve kendisi ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın İran'a kazanımlar sağladığına işaret eden Pezeşkiyan, diplomatik görüşmelerin ABD'yi işbirliği yapmaya zorladığını savundu.
Pezeşkiyan, "Amerika sömürgeci ve zorba bir ülkedir ve gerekirse asla bir İslam Cumhuriyeti olmasını istemez. Bunda şüphe yok ancak bu görüşmeler ve uzman düzeyindeki müzakereler Amerika'yı bu desteği almaya zorladı. Neden kendimizi zayıflatıyoruz? Neden elde ettiklerimizi mahvediyoruz? Amerikalılar, Hürmüz Boğazı ile ilgili mutabakat zaptının maddesini ihlal ettiler ve biz de onlara karşılık verdik. Mutabakata göre, Hürmüz Boğazı'nda İran ve Umman'ın talimatlarına göre hareket edilmeliydi. Amerikalılar bu taahhüde uymadılar ve biz de onlara karşılık verdik." ifadelerini kullandı.
İRAN LİDERİ HAMANEY'İN BAŞDANIŞMANI: "BÖLGE ÜLKELERİ ARTAN İŞBİRLİĞİYLE GÜVENLİĞİ SAĞLAYABİLİRLER"
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "güvensizliğin ana nedeni" olarak nitelendirdiği yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasıyla sağlanabileceğini belirtti.
Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada Velayeti, "Amerika ve Siyonist rejimin yenilgisi, bölgedeki güvensizliğin ana nedeni olan yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğine dair inancı güçlendirmiştir. Bölge ülkeleri, artan işbirliğiyle güvenliği sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA BAE’YE AİT PETROL ŞİRKETİNİN GEMİSİNE FÜZE İSABET ETTİ
Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), cumartesi günü gemilerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında füzenin hedefi olduğunu doğruladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın şirkete dayandırdığı haberine göre olay, cumartesi günü erken saatlerde meydana geldi.
Şirket, olayda yaralanan olmadığını ve durumun kontrol altına alındığını açıkladı.
İRAN MEDYASI: TANKER OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN GEMİDE YANGIN ÇIKTI
Daha önce İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, boğazın güney koridorunda petrol tankeri olduğu değerlendirilen bir gemide yangın çıktığını bildirmişti.
Fars, uydu takibine dayandırdığı haberinde, ADNOC AR01 adlı petrol sızıntılarına müdahale ve yangın söndürme gemisinin olay yerine ulaştığını aktardı.