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CANLI ABD-İran savaşında kritik eşik: General Caine, Trump yönetimine tırmanış yerine çıkış yolu aranması çağrısı yaptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI ABD-İran savaşında kritik eşik: General Caine, Trump yönetimine tırmanış yerine çıkış yolu aranması çağrısı yaptı

ABD-İran savaşında askeri seçenekler daralırken Washington’da kritik bir tartışma başladı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Trump yönetiminin üst düzey isimlerine gerilimi düşürmenin yolunu aramaları çağrısında bulundu.

Son 24 saatte savaşın seyrini değiştirebilecek en önemli gelişme, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in Trump yönetimine gerilimi düşürme çağrısı yaptığına ilişkin haber oldu. Caine'in, hava gücünün tek başına ABD hedeflerine ulaşamayabileceği ve daha fazla tırmanışın bölgesel misillemeleri büyütebileceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen diplomatik temaslarda ise ilerleme sinyalleri geldi ancak henüz nihai anlaşma sağlanamadı. İran, ABD'nin yeni saldırı düzenlemesi halinde Körfez ülkelerindeki enerji altyapısını hedef alabileceği uyarısını yinelerken, Trump yönetimi savaşın sona erdirilebilmesi için siyasi olarak "zafer" şeklinde sunulabilecek bir formül arıyor.

İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN GELİŞMELER

CANLI ANLATIM

15:18

İRAN CUMHURBAŞKANI: "ABD'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI İLE İLGİLİ MUTABAKATI İHLALLERİNE KARŞILIK VERDİK"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini ve kendilerinin de buna karşılık verdiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Gazeteciler Günü" vesilesiyle İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazetecilerin topluma doğru bilgiyi aktarmadaki rolüne vurgu yapan Pezeşkiyan, "Onların haberciliği ve gerçeği ortaya çıkarma çabaları olmasaydı birçok tarihi gerçek unutulur ve birçok suç gizli kalırdı. Gazeteciler, tarihi gerçeklerin ve suçların anlatıcılarıdır." dedi.

Ülke medyasında bazı konuların "yanlış" gündeme getirildiğini ifade eden Pezeşkiyan, gazetecilerden ülke içindeki siyasi tartışmaları alevlendirecek yaklaşımlardan kaçınmalarını istedi.

Ülkedeki birlik ve beraberliğin "ülkenin en değerli varlığı" olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, "Birlik ve beraberliği korumaktan daha önemli bir çıkarımız yok. Birlik ve beraberliğimizi korumak için her alanda uzlaşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, bu konuda gazetecilere önemli rol düştüğünü kaydetti.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşa değinen Pezeşkiyan, "Düşmanlar, ülkemize saldırdıkları takdirde İran'ı devireceklerini sandılar ancak silahlı kuvvetlerimizin ve savaşçılarımızın cesur savunması ve halkımızın olağanüstü varlığı, onların kötü niyetlerini gerçekleştirmelerine izin vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, savaşın ekonomideki etkilerinden endişe duyduğunu söyleyerek, "Savaş ya da barış durumunda en önemli endişem, Amerika'nın tekrar saldırması değil, çünkü halkın direnişine ve silahlı kuvvetlerin yeteneklerine güveniyorum. En önemli endişem halkın geçim kaynağı ve ekonomik durumudur." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, hükümetin insanların geçim kaynaklarını iyileştirme planının ne olduğuna dair sorusunu ise temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını reforme edeceklerini söyleyerek yanıtladı.

ABD ile 14 Haziran'da varılan ve kendisi ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın İran'a kazanımlar sağladığına işaret eden Pezeşkiyan, diplomatik görüşmelerin ABD'yi işbirliği yapmaya zorladığını savundu.

Pezeşkiyan, "Amerika sömürgeci ve zorba bir ülkedir ve gerekirse asla bir İslam Cumhuriyeti olmasını istemez. Bunda şüphe yok ancak bu görüşmeler ve uzman düzeyindeki müzakereler Amerika'yı bu desteği almaya zorladı. Neden kendimizi zayıflatıyoruz? Neden elde ettiklerimizi mahvediyoruz? Amerikalılar, Hürmüz Boğazı ile ilgili mutabakat zaptının maddesini ihlal ettiler ve biz de onlara karşılık verdik. Mutabakata göre, Hürmüz Boğazı'nda İran ve Umman'ın talimatlarına göre hareket edilmeliydi. Amerikalılar bu taahhüde uymadılar ve biz de onlara karşılık verdik." ifadelerini kullandı.

14:22

İRAN LİDERİ HAMANEY'İN BAŞDANIŞMANI: "BÖLGE ÜLKELERİ ARTAN İŞBİRLİĞİYLE GÜVENLİĞİ SAĞLAYABİLİRLER"

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "güvensizliğin ana nedeni" olarak nitelendirdiği yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasıyla sağlanabileceğini belirtti.

Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada Velayeti, "Amerika ve Siyonist rejimin yenilgisi, bölgedeki güvensizliğin ana nedeni olan yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğine dair inancı güçlendirmiştir. Bölge ülkeleri, artan işbirliğiyle güvenliği sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.

14:11

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA BAE’YE AİT PETROL ŞİRKETİNİN GEMİSİNE FÜZE İSABET ETTİ

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), cumartesi günü gemilerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında füzenin hedefi olduğunu doğruladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın şirkete dayandırdığı haberine göre olay, cumartesi günü erken saatlerde meydana geldi.

Şirket, olayda yaralanan olmadığını ve durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

İRAN MEDYASI: TANKER OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Daha önce İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, boğazın güney koridorunda petrol tankeri olduğu değerlendirilen bir gemide yangın çıktığını bildirmişti.

Fars, uydu takibine dayandırdığı haberinde, ADNOC AR01 adlı petrol sızıntılarına müdahale ve yangın söndürme gemisinin olay yerine ulaştığını aktardı.

14:00

YEMEN ORDUSU: HUSİLERİN TAİZ'DEN KIZILDENİZ'E FÜZE FIRLATTIĞINI TESPİT ETTİK

Yemen ordusu, Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinden Kızıldeniz yönüne füze fırlattığını bildirdi.

Yemen Savunma Bakanlığına bağlı Taiz Askeri Ekseni tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz yönüne füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Füzelerin, Taiz kentinin doğusundaki El-Huban bölgesinde bulunan Uman Dağı'ndan fırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, füzelerin sayısı ve türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

13:58

BAE, İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BİR GEMİSİNİ FÜZEYLE HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, ADNOC'a ait bir geminin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda füzeli saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Haberde, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

Bu arada BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC şirketine ait geminin "İran tarafından hedef alınması" şiddetle kınandı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, saldırının, seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan, ticari gemileri hedef almayı veya uluslararası denizcilik yollarını aksatmayı reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ticari gemileri hedef almanın, Hürmüz Boğazı'nı baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanmanın, İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen "bir korsanlık" olduğu, bölgenin ve halkının istikrarına, ayrıca küresel enerji güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İran'ın saldırılarına son vermesi çağrısının yapıldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ön koşulsuz şekilde geçişlere açılması istendi.

13:45

IRAK PETROL BAKANI, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPANMASIYLA ÜLKESİNİN PETROL İHRACATININ YARI YARIYA DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle ülkesinin petrol ihracatının yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, Irak petrolünün geçişi için İran'la diyalog halinde olduklarını belirtti.

Irak medyasına göre Hudayyir, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorun ve zorluklara rağmen ülkenin petrol ürünleri ihtiyacını karşılayabildiklerini söyledi.

Ülkenin petrol üretimini ve ihracatını artırma çabalarını sürdürdüklerini dile getiren Hudayyir, doğal gaz alanında da uluslararası şirketlerle 14 anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Irak'ın halihazırda günlük 2,7 milyon varil petrol üretimi yaptığı bilgisini veren Hudayyir, bu petrolden 1,5 ila 1,7 milyon varilin ihraç edildiğini belirtti.

Petrol Bakanı Hudayyir, günlük petrol ihracatının yarı yarıya düştüğüne işaret ederek, petrolün Hürmüz Bağazı'ndan geçişi için İran'la diyalog halinde olduklarını sözlerine ekledi.

13:42

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI ABD'NİN İRAN'IN ŞARTLARINI KABUL ETMESİNE BAĞLI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletinde basın mensuplarının "Gazeteciler Günü"nü kutlayan Muhibbi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun sorulması üzerine Muhibbi, Boğaz'ın İran açısından yalnızca ekonomik bir su yolu olmadığını, aynı zamanda ülkenin "coğrafi ve stratejik gücünün kilit unsurlarından biri" olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının belirli şartlara bağlı olduğunu dile getiren Muhibbi, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın belirlediği mekanizmalara ve koşullara tabidir. İran ile Umman arasındaki müzakerelerle ilgili değildir." dedi.

Muhibbi, boğazın açılmasının ABD'nin İran'ın koşullarını kabul etmesine ve bölgesel müzakerelere müdahale etmekten vazgeçmesine bağlı olduğunu savunarak, "Eğer ABD, İran'ın koşullarını kabul ederse, Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır." ifadelerini kullandı.

13:34

İRAN'DA ÜST DÜZEY YETKİLİLER ALEYHİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNAN DİN ADAMI MAHKEMEYE ÇAĞRILDI

İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf hakkında eleştirel açıklamalarda bulunan ve iddiaları İran lideri Mücteba Hamaney'in ofisi tarafından yalanlanan din adamı Muhammed Bakır Harrazi, ifadeye çağrıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Asger Cihangir, Ayetullah Harrazi'nin Din Adamları Özel Mahkemesine çağrıldığını açıkladı.

Cihangir, "Söz konusu kişinin bir din adamı olması nedeniyle, hakkındaki suçlamaların soruşturulması Din Adamları Özel Mahkemesinin yetki alanına girmektedir. Yapılan açıklamaların hemen ardından Din Adamları Özel Mahkemesi onu yargılamak için harekete geçti ve edindiğim son bilgilere göre, bugün mahkemeye çağrıldı ve cezai takibata alındı." ifadelerini kullandı.

Harrazi mahkemede hazır bulunduktan ve suçlamalar kendisine bildirildikten sonra konuyla ilgili ayrıntıların açıklanacağını aktaran Cihangir, "Birden fazla suçlama yöneltilebilir ancak şu anda suçlamalar tebliğ edilmeden önce belirli bir suçu duyurmak mümkün değil. Bana göre, olayı hukuki açıdan inceleyecek olursak birden fazla güvenlik suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Cihangir, Harrazi'nin mahkemede hazır bulunmaması halinde hakkında zorla getirilme kararı çıkarılacağını aktardı.

İran Hizbullahı Genel Sekreteri Harrazi, son günlerde, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamaları yalanlayan İran lideri Mücteba Hamaney'in ofisinin çalışanlarını hedef almıştı.

Harrazi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın "27 veya 28 kez" istifa ettiğini veya istifa tehdidinde bulunduğunu ve ülke lideri Hamaney'in de Cumhurbaşkanının tekrar istifa etmesi halinde bunu kabul edeceğini kendisine bildirdiğini öne sürmüştü. Harrazi, aynı zamanda Pezeşkiyan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Pezeşkiyan'ın istifası hakkındaki açıklamaları, "tamamen yalan ve saçmalık" olarak nitelendirirken, Hamaney'in ofisi de atfedilen sözleri yalanlamıştı.

Harrazi, Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi isimleri de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

12:35

YEMEN'DE HÜKÜMET GÜÇLERİ, HUDEYDE VİLAYETİNDEKİ HUSİLERE AİT ASKERİ NOKTALARI VURDU

 Yemen'de hükümet yanlısı Ulusal Direniş güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde Husilere (Ensarullah Hareketi) ait komuta kontrol merkezleri, tahkimatlar ve toplanma alanlarının hedef alındığını duyurdu.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş güçlerine bağlı "2 Aralık" ajansında yer alan açıklamada, söz konusu saldırıların bu sabaha karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Husilerin Marib, Hadramut ve El-Muha açıklarındaki bölgesel sularda ve deniz seyrüseferine yönelik artan saldırı ve ihlallerine karşılık düzenlendiği ifade edildi.

İran destekli Husilerin Hudeyde cephesindeki temas hatlarına yakın bölgelerde hareketliliğinin ve askeri hedeflerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Ulusal Direniş topçu birliklerinin belirlenen hedefleri doğrudan vurması sonucu Husilerin zayiat verdiği kaydedildi.

Haberde saldırıya ilişkin görüntülere de yer verildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ADEN'DE İNSANSIZ HAVA ARACI ENGELLENDİ

Öte yandan, geçici başkent Aden'in batı semalarında "düşman" bir insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği ve hava savunma sistemlerince müdahale edildiği bildirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman el-Muharrami başkanlığındaki Güney Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Aden'in batısında düşman bir İHA'ya müdahale edildiğini duyurdu.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise hava savunma sistemlerinin Husilere ait bir İHA'yı engellediği iddia edildi.

Yemen'de temmuz ayı başından bu yana çeşitli cephelerde hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

12:15

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE TOPÇU SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail işgal güçleri, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail topçuları, gece yarısından sabah saatlerine kadar Yukarı Nebatiye beldesinin çevresindeki Ali Tahir Tepesi ve ormanlık alanları aralıklarla hedef aldı.

Nebatiye kentine hakim Kefer Rumman Tepeleri ile Debşe Tepesi arasındaki bölgeye de İsrail işgal güçleri tarafından topçu saldırıları düzenlendi.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ

İsrail işgal güçleri, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

10:34

YEMEN ORDUSU HUSİLERE KARŞI ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI

Yemen ordusu, cumartesi günü Husi hedefleri ve askeri teçhizata yönelik askeri operasyon başlattığını duyurdu.

HUSİLERE KARŞI OPERASYON BAŞLATILDI

Yemen ordusu sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli, yaptığı açıklamada operasyonun, Husilerin Marib ve Hadramut vilayetlerindeki askeri kamplara yönelik saldırılarına karşılık gerçekleştirildiğini belirtti.

Nuzeyli, Husi unsurları ve askeri teçhizatı hedef alan operasyonun, birçok cephe ve farklı temas hatları boyunca gerçekleştirildiğini söyledi.

“YEMEN’İ BÖLGESEL ÇATIŞMALARA SÜRÜKLÜYORLAR”

Husileri, yabancı güçlerin gündemleri doğrultusunda Yemen’i bölgesel çatışmaların içine sürüklemekle suçlayan Nuzeyli, grubun Yemen ekonomisini çökerttiğini ve mezhepçiliği yaydığını öne sürdü.

Nuzeyli, Yemen ordusunun, tırmanışın devam etmesinden Husileri ve onları destekleyenleri tamamen sorumlu tuttuğunu vurguladı.

Yemen ordusunun, Husi saldırılarının devam etmesi halinde “tereddüt etmeden” karşılık vereceğini belirten Nuzeyli, operasyonların sürebileceği mesajını verdi.

Husiler ise gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

HUSİLERİN SALDIRISINDA 17 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yemen Savunma Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, İran ile aynı çizgide hareket eden Husilerin Marib ve Hadramut vilayetlerinde konuşlu ordu birliklerine düzenlediği balistik füze ve insansız hava aracı saldırısında 17 asker ve subayın öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirmişti.

YEMEN’DE ÇATIŞMALAR YENİDEN YOĞUNLAŞIYOR

Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayının başından bu yana çeşitli cephelerde çatışmalar yaşanıyor.

Son operasyon, taraflar arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde Yemen ordusunun Husilere karşı düzenlediği kapsamlı askeri adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

09:00

TRUMP’IN BAŞKOMUTANI İRAN SAVAŞINDAN ÇIKIŞ YOLU ARIYOR: ASKERİ SEÇENEKLER DARALIYOR

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in, İran’la savaşta askeri seçeneklerin giderek daralması üzerine Trump yönetiminin üst düzey yetkililerine çatışmayı tırmandırmak yerine gerilimi düşürmenin yollarını aramaları yönünde özel olarak çağrıda bulunduğu bildirildi.

Hava saldırılarının tek başına hedeflere ulaşamayacağı ve daha fazla tırmanışın geri tepebileceği konusunda Trump’ın danışmanlarını uyardığı belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in, İran’la savaşta mevcut askeri seçeneklerin sınırlı sonuçlar doğurabileceği ve daha geniş çaplı bir misillemeyi tetikleyebileceği endişesiyle, Trump yönetiminin üst düzey yetkililerine çatışmayı yatıştırmanın bir yolunu aramaları yönünde özel olarak çağrıda bulunduğu bildirildi.

CNN’nin cuma günü yayımladığı haberde, görüşmeler hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırılan bilgilere göre Caine, endişelerini CIA Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle paylaştı.

CAINE’DEN TRUMP YÖNETİMİNE KRİTİK UYARI

Habere göre Caine ve diğer yetkililer, Başkan Donald Trump’ın kara harekatından kaçınma yönündeki ısrarlı tutumuna rağmen, yalnızca hava gücünün Tahran’ı ABD’nin taleplerini kabul etmeye zorlamasının düşük ihtimal olduğuna inanıyor.

Caine ve diğer üst düzey yetkililerin, temmuz ayının sonlarında gündeme gelen olası bir tırmanış konusunda da şüpheci oldukları aktarıldı.

Bu tutumun nedenleri arasında, İran’ın ABD’nin müttefiklerine ve bölgedeki enerji altyapısına yönelik misilleme yapabileceği endişesinin bulunduğu belirtildi.

CNN’nin haberine göre Trump, Körfez ülkelerindeki ortakların olası saldırılar konusunda uyarıda bulunmasının ardından operasyonu nihayetinde erteledi.

ABD’NİN SİLAH STOKLARI DA ALARM VERİYOR

Haberde, ABD’nin silah stoklarının giderek azalmasına ilişkin endişelerin de arttığı vurgulandı.

Özellikle hava savunma önleyicileri ve diğer hassas güdümlü mühimmat stoklarındaki azalma, Washington’ın uzun süreli bir çatışmayı sürdürme kapasitesini kısıtlayabilecek unsurlar arasında gösterildi.

CNN, Caine’in daha önce Trump’ı askeri riskler konusunda uyardığına dikkat çekti.

Bununla birlikte Caine’in, ABD güçlerinin tırmanış emri verilmesi halinde İran’a ciddi ölçüde zarar verebileceğinin de altını çizdiği belirtildi.

WASHINGTON ŞİMDİ “ZAFER” FORMÜLÜ ARIYOR

Habere göre Trump yönetimindeki yetkililer, artık Trump’ın siyasi bir zafer olarak sunabileceği ve aynı zamanda diplomasi için kapıyı açık bırakabilecek bir sonuç arıyor.

Bu kapsamda gündeme gelen seçeneklerden birinin, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak olası bir anlaşma olduğu belirtildi.

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