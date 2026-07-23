Rusya'da savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Rusya'nın Moskova bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren SU-57 tipi savaş uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre kaza, 23 Temmuz Perşembe günü Moskova bölgesinde meydana geldi.

PİLOT SON ANDA KURTULDU

İddiaya göre olay, Zvenigorod yakınlarında yaşandı. SU-57 savaş uçağı Moskova Nehri civarına düştü. Pilotun zamanında fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ve kazada başka kimsenin zarar görmediği aktarıldı.

KAZA NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

SU-57'nin düşüş nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı belirtildi.

RUSYA'NIN BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

SU-57, Rusya'nın Sukhoi şirketi tarafından geliştirilen beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağı olarak biliniyor. Uçağın hava üstünlüğü sağlama, kara ve deniz hedeflerine taarruz düzenleme amacıyla tasarlandığı ifade ediliyor.

Rusya, SU-57'nin düşük görünürlük (stealth) teknolojisine, gelişmiş aviyonik sistemlere ve geniş yelpazede güdümlü mühimmat kullanma kapasitesine sahip olduğunu öne sürüyor.

Haberde ayrıca, Ukrayna'nın 21 Temmuz'da Kursk bölgesindeki bir hava üssünde Rusya'ya ait bir MiG-29 savaş uçağını vurduğunu duyurduğu, daha önce de Saratov bölgesindeki Engels Hava Üssü'nde konuşlu bir Tu-95 stratejik bombardıman uçağının imha edildiğinin bildirildiği hatırlatıldı. Bu iddialar, tarafların savaş sürecindeki açıklamalarına dayanıyor ve bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.