Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında "terör faaliyetlerine yardım" suçlamasıyla ceza soruşturması kapsamında işlem başlatıldığını ve uluslararası aranacak kişiler listesine alınması için sürecin başlatıldığını duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, Durov'un Rusya Ceza Kanunu'nun 205.1 maddesinin 1.1 fıkrası kapsamında "terör faaliyetlerine yardım etmekle" suçlandığı belirtildi.

ULUSLARARASI ARANACAKLAR LİSTESİNE ALINACAK

Rus güvenlik birimi, Pavel Durov'un uluslararası düzeyde aranması için gerekli hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Telegram yönetiminin başındaki Pavel Durov hakkında, Rusya Ceza Kanunu'nun 205.1 maddesinin 1.1 fıkrası kapsamında yürütülen ceza soruşturması çerçevesinde suçlama yöneltilmiştir. Kendisi uluslararası aranacaklar listesine alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

FSB: TELEGRAM, ÇOK SAYIDA KANAL VE BOTU KALDIRMADI

FSB, Telegram yönetiminin Rus yasalarına aykırı şekilde çok sayıda kanal, sohbet grubu ve botu platformdan kaldırmadığını öne sürdü.

Açıklamada, söz konusu hesapların Ukrayna özel servisleri ile Rusya'nın "terör örgütü" ve "aşırılık yanlısı örgüt" olarak nitelendirdiği yapılar tarafından kullanıldığı iddia edildi.

"SALDIRILAR VE SİBER DOLANDIRICILIKTA KULLANILDI" İDDİASI

Rus makamları, bu kanal, sohbet grubu ve botların sabotaj eylemleri, terör saldırıları, toplu cinayetler ve siber dolandırıcılık faaliyetlerinin planlanması ile koordinasyonunda kullanıldığını ileri sürdü.

FSB, bu faaliyetlerin kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve milyarlarca dolarlık maddi zarara yol açtığını iddia etti.

Rus makamlarının suçlamalarına ilişkin Pavel Durov veya Telegram yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.