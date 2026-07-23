ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken salı günü ilk kez B-1 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını devreye soktu. ABD'li yetkililer, B-1'in İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait hedefleri vurduğunu açıkladı.

Bu operasyon, ABD ile İran arasında yaklaşık 12 gün önce yeniden başlayan çatışmalardan bu yana B-1 bombardıman uçağının ilk kez kullanılması nedeniyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 24 adet 2 bin librelik bomba veya çok sayıda seyir füzesi taşıyabilen B-1'in görevlendirilmesi, Washington'un İran'a yönelik askeri operasyonlarında önemli bir tırmanma ve kapsam genişlemesi olarak değerlendiriliyor. Ses hızının üzerinde alçak irtifada uçabilen B-1, ABD envanterindeki bombardıman uçakları arasında en yüksek bomba taşıma kapasitesine sahip platformlardan biri olarak biliniyor.

TRUMP YENİ BİR BÜYÜK ASKERİ OPERASYONU DEĞERLENDİRİYOR

Bölgedeki ABD askeri yığınağı sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı geniş çaplı askeri operasyonlara yeniden dönmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. ABD ve İsrailli yetkililere göre bunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi ihtimal dahilinde bulunuyor.

B-1 İNGİLTERE'DEN HAVALANDI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre B-1 bombardıman uçağı görevine İngiltere'deki bir hava üssünden başladı. Uçağın kalkışı, uçuş takip sitelerinde de tespit edildi. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı günü düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı resmi açıklamada B-1 görevinden özellikle bahsetmedi.

CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"CENTCOM unsurları, İran'ın ticari gemileri Hürmüz Boğazı'nda tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'ın askeri operasyon merkezlerini, deniz kabiliyetlerini, uçak hangarlarını, insansız hava aracı depolarını ve askeri lojistik altyapısını hedef aldı."

B-1 bombardıman uçağının tam olarak hangi hedefleri vurduğu ve bu operasyonun son günlerde gerçekleştirilen diğer saldırılardan daha etkili olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, ABD'nin "Operation Epic Fury" (Dev Öfke Operasyonu) kapsamında daha önce de B-1 uçaklarıyla füze üsleri, komuta merkezleri, silah depoları ve hava savunma sistemlerini hedef aldığını hatırlattı.

İRAN GERİ ADIM ATMADI

ABD'nin saldırılarının kapsamı genişlemesine rağmen İran yönetiminin Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik görülmediği belirtiliyor. İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarının da sürdüğü ifade ediliyor.

Bazı ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kapasitesinin "neredeyse tamamen etkisiz hale getirildiğini" savunurken, bazı yetkililer ise Tahran'ın bölgede seyreden gemilere saldırabilecek kapasiteyi hâlâ koruduğunu düşünüyor.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

Başkan Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran dahil köprüleri ve elektrik santrallerini bombalayabilecekleri tehdidinde bulundu.

İran ise buna karşılık, ABD ile müttefik Körfez ülkelerindeki kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısını yaptı.

HUSİLER KIZILDENİZ'DE YENİDEN SAHNEDE

Öte yandan Yemen'deki Husiler de çarşamba günü, Suudi limanlarına abluka ilan etmelerinden bu yana ilk kez Suudi gemilerine saldırı düzenledi.

Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, aylar boyunca büyük ölçüde çatışmaların dışında kalan Husilerin yeniden saldırıya geçmesinin arkasında İran'ın olabileceğini öne sürdü.

Yetkiliye göre Tahran, Husileri kullanarak Basra Körfezi'nin yanı sıra Kızıldeniz'de de yeni bir cephe açmayı ve dünyanın en kritik petrol taşımacılığı güzergâhlarından biri üzerinde yeni baskı oluşturmayı hedefliyor.

Nitekim çarşamba günü Kızıldeniz'den geçen çok sayıda ticari geminin, Husi saldırısı endişesi nedeniyle Babülmendep Boğazı'ndan geçmek yerine rotasını değiştirdiği bildirildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

ABD'li yetkililere göre Katarlı arabulucular, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla ABD, İran ve Ummanlı yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

Bölgeden bir kaynak ise İran yönetiminin arabulucuların sunduğu son teklifi henüz kabul etmediğini aktardı.

Trump yönetiminin diplomatik girişimlere ne kadar daha süre tanıyacağı ise belirsizliğini koruyor.

Trump, Georgia eyaletinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: