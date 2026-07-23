CANLI ABD, İran'a yönelik saldırılarda ilk kez B-1 stratejik bombardıman uçağını kullandı; savaş Körfez'e yayılma riskiyle kritik eşiğe ulaştı
ABD ile İran arasında 12 gündür süren çatışmalarda yeni bir eşik aşıldı. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington, İran Devrim Muhafızları hedeflerini vurmak için ilk kez B-1 stratejik bombardıman uçağını kullandı. Aynı saatlerde Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde köprüler ve enerji altyapısını hedef alacaklarını açıklarken, İran ise Kuveyt'teki ABD üslerine İHA saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
Son 24 saatte gerilim daha da tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde köprüler ve enerji altyapısını vuracakları tehdidinde bulunurken, İran da ABD'nin Körfez'deki müttefiklerinin kritik altyapılarını hedef alabileceği mesajını verdi. Diplomatik çözüm arayışları ise Katar ve Umman'ın arabuluculuğunda devam ediyor.
Sahada ise İran, Kuveyt'teki ABD üslerine İHA saldırısı düzenlediğini öne sürerken, İran destekli Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini hedef aldıklarını açıkladı. Suudi makamları saldırıya uğrayan ENCELIA gemisinde yangın çıktığını doğrularken, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgesel güvenlik ve seyrüsefer krizini değerlendirdi.
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CANLI ANLATIM
ABD ORDUSU İRAN'A YÖNELİK 12. SALDIRI DALGASINI DUYURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a başlattıkları peş peşe saldırı dalgalarının 12'incisini tamamladıklarını açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM 22.30'da (TSİ 05.30) İran'a yönelik başlattığı saldırıların arka arkaya 12. gecesini tamamlamıştır." ifadesine yer verildi.
Saldırılarda, İran'ın denizcilik kapasiteleri, füze ve İHA depo tesisleri, kıyı izleme tesisleri, hava savunma varlıkları gibi askeri hedeflerin vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırılarda İran'ın sivil denizciler ve ticari gemilere saldırma kapasitesinin azaltıldığı savunuldu.
Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin ablukasının da sürdüğü bildirilen açıklamada, "Bugün itibarıyla CENTCOM, gemilerin İran limanlarından çıkmasını ya da buraya girmesini engellemek amacıyla 9 ticari gemiyi geri döndürmüş, 1 gemiyi ise hizmet dışı bırakmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı kaydedildi.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI, KUVEYT'TEKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde bulunan bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığı iddia edildi.
El-Udeyri Kampı'ndaki ABD askerlerinin konuşlandığı alanlar ile 2 helikopter hangarının da vurulduğu öne sürülen saldırılarda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı ve çok sayıda helikopter ile İHA'nın hasar gördüğü savunuldu.
Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon kulelerine düzenlediğini iddia ettiği saldırılara karşılık olarak bir telekomünikasyon kulesini de hedef aldığını ileri sürdü.
SUUDİ ARABİSTAN TAŞIMACILIK GENEL KURUMU: KIZILDENİZ'DE ENCELIA GEMİSİ VURULDU
Suudi Arabistan Taşımacılık Genel Kurumundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de bir Suudi Arabistan şirketine ait geminin hedef alındığı belirtildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre yetkili bir kaynak, Suudi bir şirkete ait "ENCELIA" isimli geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi.
Saldırı sonucu geminin baş kısmında yangın çıktığını aktaran kaynak, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Kaynak ayrıca, ilgili makamların geminin ve mürettebatın güvenliğini sağlamak, deniz çevresini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı.
Söz konusu saldırıların, ticari gemilerin ve mürettebatının güvenliğini garanti altına alan uluslararası hukuk ve teamüllerin ihlali olduğu ifade edildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli, Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtmişti.
İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.
Ensarullah'ın Askeri Sözcüsü Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.
ABD, İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA B-1 STRATEJİK BOMBARDIMAN UÇAĞINI KULLANDI
ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken salı günü ilk kez B-1 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını devreye soktu. ABD'li yetkililer, B-1'in İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait hedefleri vurduğunu açıkladı.
Bu operasyon, ABD ile İran arasında yaklaşık 12 gün önce yeniden başlayan çatışmalardan bu yana B-1 bombardıman uçağının ilk kez kullanılması nedeniyle dikkat çekiyor.
Yaklaşık 24 adet 2 bin librelik bomba veya çok sayıda seyir füzesi taşıyabilen B-1'in görevlendirilmesi, Washington'un İran'a yönelik askeri operasyonlarında önemli bir tırmanma ve kapsam genişlemesi olarak değerlendiriliyor. Ses hızının üzerinde alçak irtifada uçabilen B-1, ABD envanterindeki bombardıman uçakları arasında en yüksek bomba taşıma kapasitesine sahip platformlardan biri olarak biliniyor.
TRUMP YENİ BİR BÜYÜK ASKERİ OPERASYONU DEĞERLENDİRİYOR
Bölgedeki ABD askeri yığınağı sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı geniş çaplı askeri operasyonlara yeniden dönmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. ABD ve İsrailli yetkililere göre bunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi ihtimal dahilinde bulunuyor.
B-1 İNGİLTERE'DEN HAVALANDI
Yetkililerin verdiği bilgiye göre B-1 bombardıman uçağı görevine İngiltere'deki bir hava üssünden başladı. Uçağın kalkışı, uçuş takip sitelerinde de tespit edildi. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı günü düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı resmi açıklamada B-1 görevinden özellikle bahsetmedi.
CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"CENTCOM unsurları, İran'ın ticari gemileri Hürmüz Boğazı'nda tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'ın askeri operasyon merkezlerini, deniz kabiliyetlerini, uçak hangarlarını, insansız hava aracı depolarını ve askeri lojistik altyapısını hedef aldı."
B-1 bombardıman uçağının tam olarak hangi hedefleri vurduğu ve bu operasyonun son günlerde gerçekleştirilen diğer saldırılardan daha etkili olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
Yetkililer, ABD'nin "Operation Epic Fury" (Dev Öfke Operasyonu) kapsamında daha önce de B-1 uçaklarıyla füze üsleri, komuta merkezleri, silah depoları ve hava savunma sistemlerini hedef aldığını hatırlattı.
İRAN GERİ ADIM ATMADI
ABD'nin saldırılarının kapsamı genişlemesine rağmen İran yönetiminin Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik görülmediği belirtiliyor. İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarının da sürdüğü ifade ediliyor.
Bazı ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kapasitesinin "neredeyse tamamen etkisiz hale getirildiğini" savunurken, bazı yetkililer ise Tahran'ın bölgede seyreden gemilere saldırabilecek kapasiteyi hâlâ koruduğunu düşünüyor.
TRUMP'TAN YENİ TEHDİT
Başkan Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran dahil köprüleri ve elektrik santrallerini bombalayabilecekleri tehdidinde bulundu.
İran ise buna karşılık, ABD ile müttefik Körfez ülkelerindeki kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısını yaptı.
HUSİLER KIZILDENİZ'DE YENİDEN SAHNEDE
Öte yandan Yemen'deki Husiler de çarşamba günü, Suudi limanlarına abluka ilan etmelerinden bu yana ilk kez Suudi gemilerine saldırı düzenledi.
Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, aylar boyunca büyük ölçüde çatışmaların dışında kalan Husilerin yeniden saldırıya geçmesinin arkasında İran'ın olabileceğini öne sürdü.
Yetkiliye göre Tahran, Husileri kullanarak Basra Körfezi'nin yanı sıra Kızıldeniz'de de yeni bir cephe açmayı ve dünyanın en kritik petrol taşımacılığı güzergâhlarından biri üzerinde yeni baskı oluşturmayı hedefliyor.
Nitekim çarşamba günü Kızıldeniz'den geçen çok sayıda ticari geminin, Husi saldırısı endişesi nedeniyle Babülmendep Boğazı'ndan geçmek yerine rotasını değiştirdiği bildirildi.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR
ABD'li yetkililere göre Katarlı arabulucular, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla ABD, İran ve Ummanlı yetkililerle temaslarını sürdürüyor.
Bölgeden bir kaynak ise İran yönetiminin arabulucuların sunduğu son teklifi henüz kabul etmediğini aktardı.
Trump yönetiminin diplomatik girişimlere ne kadar daha süre tanıyacağı ise belirsizliğini koruyor.
Trump, Georgia eyaletinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Çok ağır darbe alıyorlar ve anlaşma yapmak istiyorlar. Ama bence henüz hazır değiller. Çünkü her anlaşmada son anda şartları değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdilik hazır değiller ama çok yakında hazır olacaklar."