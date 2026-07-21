Almanya'da çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar vakalarının 2025'te artış gösterdiği, suçların giderek daha büyük bölümünün dijital ortamda işlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ve Çocuklara ve Gençlere Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Bağımsız Federal Temsilcisi Kerstin Claus tarafından açıklanan "Çocuklara ve Gençlere Yönelik Cinsel Suçlara İlişkin Federal Durum Raporu", dijitalleşme ve yapay zekanın suç işleme yöntemlerini önemli ölçüde değiştirdiğini ortaya koydu.



Rapora göre, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının sayısı 2025'te 16 bin 354'ten 17 bin 126'ya yükselerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,7'lik bir artış gösterdi.



Gençlere yönelik istismar vakaları ise 1191'den 1239'a yükseldi.



Bu suçlarda mağdur sayısı 18 bin 365 olarak kaydedilirken, bu rakam 2024'e göre yüzde 3,6 arttı.



Mağdurların büyük çoğunluğu 6 ile 13 yaş arasındayken, bunların yüzde 74'ü kız, yüzde 26'sı ise erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.



Vakaların yarısından fazlasında fail ile mağdurun önceden birbirini tanıdığı, suçların büyük bölümünün tek başına hareket eden erkek şüpheliler tarafından işlendiği kaydedildi.

ÇEVRİMİÇİ SUÇLARDA DA ARTIŞ



Çevrim içi ortamda fiziksel temas olmaksızın işlenen suçlarda da artış yaşandı.



Çocuklara yönelik fiziksel temas içermeyen cinsel istismar vakaları bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artarak 4 bin 861'e çıktı.



Raporda, siber istismar, canlı yayın yoluyla istismar ve cinsel şantaj gibi dijital suç türlerinin internet kullanımının yaygınlaşmasıyla daha da arttığı belirtildi.

YAPAY ZEKA SUÇLULARA YENİ İMKANLAR SUNUYOR



Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin gerçek görüntülerin kolaylıkla değiştirilmesini veya tamamen yapay içerikler üretilmesini mümkün kılarak suçlulara yeni imkanlar sunduğu ifade edildi.



İçişleri Bakanı Dobrindt, çocukların özellikle dijital dünyada daha etkin korunması gerektiğini belirterek, güvenlik birimlerinin failleri tespit edebilmesi ve aktif istismarı durdurabilmesi için IP adreslerinin saklanması gibi etkili araçlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.



BKA Başkanı Münch ise ABD merkezli Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezinin (NCMEC) 2025'te BKA'ya 100 binden fazla cezai nitelikte ihbar ilettiğini aktardı.

AB'DEKİ YASA BOŞLUĞU



Münch, Avrupa Birliği'nde çocuk istismarı içeriklerinin tespiti ve bildirilmesine ilişkin geçici düzenlemenin ardından oluşan boşluğun kalıcı yasal düzenlemeyle giderilmesi gerektiğini vurguladı.



Bağımsız Federal Temsilci Claus da resmi verilerin gençlerin internette maruz kaldığı cinsel şiddetin gerçek boyutunu tam olarak yansıtmadığını kaydetti.



Özellikle cinsel şantaj vakalarının hızla arttığına dikkati çeken Claus, 14-17 yaş grubundaki çocukların yaklaşık üçte birinin siber istismar girişimleriyle karşılaştığını söyledi.



Claus, siber istismara karşı çocukların ve gençlerin daha güçlü korunmasını ve cinsel şantajın ayrı bir cinsel suç olarak düzenlenmesi çağrısında bulundu.