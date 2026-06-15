Polise tepki gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan birçok kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak Yahudi ibadethanesinin altında gizlice kazılan tünellerin neden yapıldığıyla ilgili sorular net cevaplar bulamadı.

BASKI VE SANSÜR



Son yıllarda Yahudilerle ilgili karanlık ve tartışmalı konular sık sık gündeme geliyor. Ancak Batı basını bunun üzerinde çok durmuyor. Olayları araştıranlar ve dillendirenler ise antisemitizm ile suçlanarak susturuluyor. Baskı ve sansür uygulanıyor. Tıpkı ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik karanlık fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein olayı gibi. Epstein belgelerinin İsrail bağlantısı çok konuşuldu.