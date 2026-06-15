Epstein’den gizemli sinagog tünellerine! New York’taki o karanlık dehliz yeniden gündemde: Küresel lobiler hangi gerçeğin üstünü örtüyor?
New York'ta kaybolan genç kızların ardından yeniden konuşulmaya başlanan gizemli sinagog tünelleri, Epstein dosyası ve organ kaçakçılığı iddiaları küresel kamuoyunu çalkalıyor. Ağır suçlamaların merkezindeki güç odaklarının, tepkileri "antisemitizm" suçlamasıyla bastırma stratejisi ise medyadaki sansür tartışmalarını alevlendirdi.
ABD'de geçtiğimiz günlerde New York eyaletinde bulunan bir Yahudi okulundaki 71 kız öğrencinin okul gezisi sırasında kanalizasyona bağlı yeraltı tünellerinde kaybolduktan sonra kurtarılmasının yankıları sürüyor.
Dünyanın dikkatini çeken olay, sosyal medyada hızla yayılırken akıllara 2024 yılında New York'ta bir sinagogun altında bulunan ve büyük tartışma yaratan tünelleri ve cevap bulmayan soruları getirdi.
KARANLIK VE TARTIŞMALI OLAYLAR...
New York, Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga polis baskın yapmış ve sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edilmişti.