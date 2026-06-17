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Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

New York Times'ın milyonlarca sayfalık belge, yüzlerce saatlik görüntü ve 40'tan fazla tanıkla yürüttüğü kapsamlı araştırma, Jeffrey Epstein'in cezaevindeki son günlerine ilişkin bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıkardı. Hücre arkadaşları, gardiyanlar ve mahkumlar ilk kez konuşurken; yeni belgeler, Epstein'in ölümünden önceki günlerdeki ruh haline, cezaevindeki ihmallere ve yıllardır süren komplo teorilerine ışık tuttu.

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 1

New York Times'ın (NYT) geniş çaplı araştırmacı gazetecilik çalışması, adli belgeler, yeni açılan arşivler ve doğrudan tanıklarla yapılan görüşmeler ışığında, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'ın cezaevindeki son günlerini ve karanlık ölümünü aydınlatıyor.

Hükümet raporları, daha önce yayınlanmamış el yazısı notlar, gardiyanların ve hücre arkadaşlarının ilk kez kamuoyuyla paylaştığı ifadelerle hazırlanan bu kapsamlı dosya, Epstein'ın lüks içindeki dünyasından federal bir zindandaki sefalete düşüşünü ve ardından gelen şüpheli ölümü adım adım gözler önüne seriyor.

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 2

TETERBORO HAVALİMANI'NDA ŞOK: "BU SEKS TİCARETİYLE Mİ İLGİLİ?"

6 Temmuz 2019 öğleden sonra geç saatlerde, New Jersey'deki Teterboro Havalimanı'nda yaklaşık bir düzine FBI ajanı ve New York Polis Departmanı memuru, özel bir jeti beklemek üzere pistin uzağında gizlenmişti. Paris'ten dönen Jeffrey Epstein'ın içinde bulunduğu uçak piste teker koyduğunda, gümrük memurları pasaport kontrolü bahanesiyle içeri girdi. Epstein terminale yönlendirildiği an, kendisine kelepçe takılarak tutuklandığı bildirildi.

Epstein büyük bir şok içindeydi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Stephen K. Bannon ile yapacağı belgesel röportajını planlıyordu. Telefonundan Bannon'a gönderdiği son mesaj kısa ve netti: "Hepsi iptal."

Bannon hemen cevap yazdı: "Gelmiyor musun?" Ancak bir daha yanıt alamayacaktı.

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 3

FBI ajanları Epstein'ı Manhattan'a doğru götürürken, araçta sessizliği bozan iki soru sordu: "Bu seks ticaretiyle mi ilgili?", "Reşit olmayanlarla mı ilgili?" Cevap evetti. New York'taki federal savcılar, Epstein'ın Florida'daki eski davasında yer almayan kurbanlara odaklanarak gizli bir soruşturma yürütmüş ve hakkında reşit olmayan çocukları pazarlama suçlamasıyla gizli bir iddianame hazırlamıştı.

Bu kez karşı karşıya olduğu ceza, 2008'de yırttığı anlaşmadan çok daha ağırdı: Tam 45 yıl hapis.

Karakolda işlemleri yapılırken kendi kendine mırıldandı: "Ah, bu kötü. Bu gerçekten çok kötü."

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 4

İLK HÜCRE ARKADAŞI NİCHOLAS TARTAGLİONE: "İLMEK NASIL ATILIR?"

Warden (Müdür) Lamine N'Diaye'nin talimatıyla Epstein, eski bir polis memuru olan ve dört kişiyi öldürmekle suçlanan kaslı mahkum Nicholas Tartaglione'nin yanına verildi. Epstein, Tartaglione'nin suç geçmişini öğrendiğinde dehşete kapılarak hücre kapısını yumrukladı ve gardiyanları çağırdı. Ancak cezaevi yönetimi, Tartaglione gibi ağır suçluların yeni bir suç işleyerek davalarını tehlikeye atmak istemeyeceğini bildiği için bu eşleştirmeyi uygun görmüştü.

Tartaglione, NYT'ye yaptığı açıklamada gardiyanların kendisine, "Onu gasp etmeyecek ya da dövmeyecek tek kişi sensin" dediğini aktardı.

İlk günlerde Epstein, psikologlara intihara meyilli olmadığını, dışarıda büyük işleri olduğunu ve "yaşamanın eğlenceli olduğunu" söylüyordu. Ancak 18 Temmuz'da kefalet talebi reddedilince dünyası başına yıkıldı.

Tartaglione'nin anlatımına göre, mahkemeden dönen Epstein hücreye girdiğinde aniden şu soruyu sordu: "Bir ilmek nasıl yapılır?"

Tartaglione, sonraki günlerde Epstein'ı iki kez intihar hazırlığı yaparken yakaladığını söyledi. Birinde pencere demirine çarşaf bağlamaya çalışırken, diğerinde ise yatağının altına gizlenmiş bir ip (ilmek) bulmuştu. Gardiyanlara durumu bildirdiğini ancak ciddiye alınmayıp geçiştirildiğini iddia etti.

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 5

"İTHAM EDİYORUM!" – EPSTEİN'IN GİZLİ EL YAZISI NOTLARI VE İNTİHAR MEKTUBU

Epstein cezaevinde sürekli avukatlarıyla görüşüyor, bu görüşmeleri hücreden kaçmak için bir araç olarak kullanıyordu.

Avukatlarına sürekli Bill Gates ve eski dostu Leslie Wexner gibi isimlere karşı elinde bir koz olup olmadığını soruyordu.

O dönem başkanlık koltuğunda oturan Donald Trump hakkında savcılara sunabileceği bilgi kırıntıları aramış ancak not defterine yazdığı şu ifadeler çaresizliğini ortaya koymuştu: "Trump tam bir göz boyacı, illüzyonist. Hiç parası olmadı."

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 6

Notlarında, "hapisteki zengin bir pedofil" olarak damgalanmanın ağırlığını yaşıyor, tecritten, uykusuzluktan ve gardiyanların Tartaglione'ye "Bunu döversen rapor yazmayız" dediği iddialarından yakınıyordu.

22 Temmuz'da kağıda büyük harflerle Fransız yazar Émile Zola'nın ünlü çıkışına atıfla "J'ACCUSE" (İtham Ediyorum) yazdı. Hemen altında ise şu satırlar yer alıyordu: "Me/Too - Yahudi - Zengin - Politika. Kurbana inanmak = Suçlayıcıya inanmak – DELİLİK!"

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 7

Birkaç saat sonra, 23 Temmuz gece yarısı saat 01:27'de gardiyanlar hücreden gelen sesler üzerine koştuklarında Epstein'ı yerde hareketsiz, boynuna turuncu cezaevi kumaşından yapılmış bir ip geçirilmiş halde buldular. Tartaglione, Epstein'ı kendisinin kesip kurtardığını ve kalp masajı yaptığını söyledi. Epstein ise daha sonra psikologlara hiçbir şey hatırlamadığını, bunun Tartaglione'nin kendisine zorla yaptığı bir "şaka" olduğunu iddia etti.

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 8

Bu olaydan kısa süre sonra Tartaglione, hücrede okuduğu bir çizgi romanın sayfaları arasında Epstein tarafından yazılmış bir intihar notu buldu. Notta şöyle yazıyordu:

"Hakkımda aylarca soruşturma yürüttüler – HİÇBİR ŞEY bulamadılar!!! 15 yıllık suçlamaları ısıtıp önüme koyuyorlar. Kişinin vedalaşacağı zamanı kendisinin seçebilmesi bir ayrıcalıktır. Ne yapmamı istiyorsunuz – Hıçkıra hıçkıra ağlamamı mı? EĞLENCELİ DEĞİL – DEĞMEZ!!!"

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 9

Tartaglione'nin avukatları bu notu yetkililere teslim etmek yerine müvekkillerini korumak için sakladılar. Bu not, adli tıp ve soruşturma ekiplerinden yıllarca gizlendi ve ancak Mayıs 2026'da New York Times avukatlarının girişimiyle mahkeme kararıyla gün yüzüne çıktı.

Epstein'ın diğer kişisel notlarında da benzer ifadeler vardı: "Sadece bana ve gelecekte başkalarına acı verecek. Pek eğlenceli değil! Neden sevdiğim insanlar benim sorunum yüzünden acı çeksin ki? Ne yapmamı istiyorsunuz? Hıçkıra hıçkıra ağlamamı mı? Herkes için en iyisi."

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 10

İKİNCİ HÜCRE ARKADAŞI EFRAIN REYES: "ONU YALNIZ BIRAKMAYIN"

23 Temmuz'daki "şüpheli" intihar girişiminin ardından Epstein geçici olarak intihar gözetim ünitesine alındı. 30 Temmuz'da ise yeniden SHU'ya, bu kez uyuşturucu davasından yatan Efrain Reyes'in yanına verildi. L Tier 220 numaralı hücreye yerleştirilen ikili arasında ilginç bir ilişki gelişti. Reyes, Epstein'a hapishanede yatak yapmayı öğretti, Epstein ise ona kantinden sabun ve radyo aldı.

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 11

Reyes, Epstein'ın sürekli gardiyanlara emirler yağdırdığını ve avukatlarıyla tehdit ettiğini belirtti. Ancak Epstein'ın ruh hali giderek kararıyordu. Bir gece Reyes, Epstein'ın çarşaftan yaptığı çamaşır ipiyle oynadığını görerek ipi elinden alıp tuvalete attı: "Dostum, bunu yapmıyoruz. Bu hücrede kendini öldürmeye kalkma, sabah seni ölü bulmak istemiyorum."

Epstein ise Reyes'e şu umutsuz yanıtı verdi:

"Bir daha asla sokakları göremeyeceğimi biliyorum. Hapishane yaşanacak bir yer değil."

9 Ağustos sabahı, Reyes başka bir tesise sevk edildi. Hücreden ayrılırken gardiyanlara hayati bir uyarıda bulundu:

"Ona iyi bir hücre arkadaşı bulun. Yalnız kalması hiç iyi değil."

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 12

GARDİYANLAR UYUDU, KAMERALAR BOZULDU

O gece SHU'da görevli gardiyanlar Tova Noel ve Ghitto Bonhomme'du. Personel yetersizliği nedeniyle Noel, 16 saattir kesintisiz çalışıyordu. Bonhomme ise neredeyse 22 saattir görev başındaydı.

Gece yarısı nöbeti devralan diğer gardiyan Michael Thomas da faturalarını ödemek için gönüllü fazla mesai yapan, aslında cezaevi gardiyanı bile olmayan bir temizlik/tedarik sorumlusuydu. Bilgisayar ekranının üzerinde alaycı bir not yapıştırılmıştı: "TANRI'NIN EMRETTİĞİ GİBİ EPSTEIN'A HER 30 DAKİKADA BİR ZORUNLU KONTROL YAPILACAKTIR!"

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 13

Ancak iddiaya göre gardiyanlar bu emri hiçe saydı. Gece boyunca Noel ve Thomas'ın gardiyan masasında hareketsiz oturduğu, Noel'in kafasına kapüşonunu çekip uyuduğu güvenlik kameralarına yansıdı. O gece hapishanedeki kameraların yarısı arızalıydı ve kayıt yapmıyordu. Kaydedilen tek bir kamerada ise saat 22:40 sularında merdivenlerde turuncu bir kıyafet ya da çarşaf taşıyan bulanık bir figürün hareket ettiği görüldü. Soruşturma bu figürün gardiyan Noel olduğunu değerlendirse de, bu bulanık görüntü suikast iddialarını körükleyen en büyük gizemlerden biri olarak kaldı.

Epstein'ın yan hücresinde kalan Chad Brown, NYT'ye yaptığı açıklamada o gece sabaha karşı duvardan gelen sesleri duyduğunu anlattı:

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 14

"Yırtılan çarşaf seslerini duydum. Durumu anlayıp dikkatini dağıtmak için duvara vurup ona posta pulu olup olmadığını sordum. 'Pul sipariş etmedim' diye yanıt verdi. Yırtılma sesleri 10 dakika daha devam etti, sonra kesildi."

Sabah 06:30'da kahvaltı dağıtmak için hücreye giren Michael Thomas, Epstein'ın ranzaya asılı cansız bedenini buldu. Noel'e seslenerek çığlık attı: "Nefes al Epstein, nefes al! Başımız çok büyük belaya girecek!"

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 15

ADLİ TIP SAVAŞI: İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Epstein'ın ölümünün hemen ardından Adli Tabip Kristin Roman, ceset üzerinde yaptığı inceleme sonrası ölüm nedenini "asılma yoluyla intihar" olarak belirledi. Ancak Epstein'ın kardeşi Mark Epstein tarafından otopsiyi izlemek üzere tutulan ünlü patolog Dr. Michael Baden bu karara şiddetle karşı çıktı.

Baden, Epstein'ın boynunda saptanan üç farklı kemik ve kıkırdak kırığının (özellikle dil kemiği kırığı) kendini asanlarda değil, arkadan boğularak öldürülen (cinayet) vakalarında görüldüğünü savundu ve televizyonlarda ölümün "cinayet" olduğunu iddia etti.

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 16

New York Times'ın görüştüğü diğer adli tıp uzmanları, modern tıp literatüründe kendini asma vakalarında da bu tür kırıkların görülebileceğini belirtti. Ancak adli tıp uzmanı Judy Melinek'e göre en büyük sorun, olay yeri incelemesinin tamamen batırılmış olmasıydı:

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 17

Yanlış Delil Toplandı: FBI ve cezaevi yetkilileri olay yerini o kadar kirletmişti ki DNA analizi bile yapılamadı. Daha da vahimi, kanıt zincirine geçirilen ip (ilmek) yanlış olandı. Epstein'ın boynundaki yatay ve derin kesik izleriyle uyuşmayan kalın bir kumaş parçası delil olarak saklanırken, hücrenin köşesinde bulunan ve ağırlık taşımaktan incelmiş gerçek ilmek çöpe atıldı.

Epstein'in ölümünün anlatılmamış hikayesi: Gardiyanlar ve hücre arkadaşları ilk kez konuştu 18

Otopsi Fotoğraflarındaki Şüphe: Kardeş Mark Epstein'ın elinde tuttuğu gizli otopsi fotoğraflarını inceleyen adli tıp uzmanı Michael Freeman, omuzdaki sıyrıklar, yüzdeki morluklar ve boyundaki yatay kesik açısının sıradışı olduğunu ve cinayete işaret ettiğini belirtti.

Buna karşın uzmanlar, Epstein'ın yatakta diz çöker veya oturur pozisyonda kendini öne doğru bırakarak saniyeler içinde bilincini kaybedip dakikalar içinde ölebileceğini, bu durumun da otopsi bulgularını açıklayabileceğini ekliyor.

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