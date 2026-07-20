İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Keir Starmer, Başbakanlık Konutu 10 numara önünde son açıklamasını gerçekleştirdi. Starmer, halefi Andy Burnham'a başarılar dilerken İngiliz halkına kendisini seçtikleri için teşekkür etti.

Keir Starmer, Kral Charles'a istifasını sunmak üzere Londra'daki Başbakanlık Konutundan ayrılmadan önce İngiltere Başbakanı sıfatıyla son konuşmasını yaptı. Downing Street 10 Numara adresindeki Başbakanlık Konutu önünde yaptığı duygulu konuşmada Starmer, "Birazdan istifamı sunmak ve başbakanlık dönemimi kapatmak üzere majesteleri Kral'ı ziyaret edeceğim. Görevim tamamlandı" dedi.



İşçi Partisi'ni 2019'daki tarihi yenilginin ardından dönüştürdüğünü ve 2024'teki genel seçimlerde ezici bir zafer kazanabilecek duruma getirdiğini ifade eden Starmer, "O günden bu yana size ve ülkeye başbakan olarak hizmet etmek, hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. İngiltere'nin iki yıl öncesine nazaran daha güçlü ve daha adil olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

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Yönetiminde ekonominin daha güçlü, kamu hizmetlerinin daha iyi hale geldiğini ve sağlık hizmetlerinde bekleme süresinin son 17 yılın en düşük seviyesinin görüldüğünü ifade eden Starmer, "Göç önemli ölçüde azaldı. Savunmamız ve güvenliğimiz çok daha sağlam temellere oturtuldu. Uluslararası itibarımız büyük ölçüde güçlendi" dedi. İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı yardım nedeniyle hedef alındığını da savunan Starmer, "Artık düşmanlarımızın bizi bölmek için hiçbir şeyden kaçınmadığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Bunu değerlerimiz, özgürlüğümüz ve insanlığımız nedeniyle, ayrıca açık konuşmak gerekirse Ukrayna halkına verdiğimiz sarsılmaz destek nedeniyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.



Starmer, "Görevi Andy Burnham'a devrederken, kendisine başarılar diliyorum. Kendisine desteğim tamdır" dedi. Eşi Victoria Starmer ve çocuklarına, ekibine, parti çalışanlarına ve başbakanlık personeline teşekkür eden Starmer, başbakan olarak son konuşmasını, "Görevimden gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Gülümseyerek ayrılıyor ve birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim" ifadeleriyle tamamladı.



Starmer, konuşmasının ardından Kral Charles ile görüşmek üzere Buckingham Sarayı'na geçerek resmi olarak istifasını sundu. Görüşmeden kısa süre sonra Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Parlamento Üyesi Sir Keir Starmer, bu sabah Kral tarafından kabul edildi ve Başbakanlık ve Hazine Birinci Lordluğu görevlerinden istifasını sundu. Majesteleri Kral, bu istifayı kabul etti. Görüşmede Lady Starmer da Kral tarafından kabul edildi" denildi.