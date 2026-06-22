İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, görevlerinden istifa edeceğini duyurdu. Yaptığı açıklamada parti yönetimini devraldığında İşçi Partisi'nin siyasi, mali ve ahlaki açıdan iflas etmiş durumda olduğunu savunan Starmer, birçok kişinin partinin artık bittiğini söylediğini ancak bunun yanlış olduğunu kanıtladıklarını ifade etti.

Partiyi yeniden inşa ettiklerini belirten Starmer, ekonomi, savunma ve ulusal güvenlik konularında kamuoyunun güvenini yeniden kazandıklarını söyledi.

YENİ LİDER NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Görevden ayrılma kararını sabah saatlerinde İngiltere Kralı Charles'a bildirdiğini açıklayan Starmer, İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden liderlik yarışının takvimini hazırlamasını istediğini belirtti. Buna göre adaylık başvuruları 9 Temmuz'da başlayacak ve süreç yaz tatili öncesinde tamamlanacak.

Yeni İşçi Partisi liderinin parlamentonun eylül ayında yeniden toplanmasından önce belirlenmesi bekleniyor. Starmer, bu süre boyunca başbakan olarak görev yapmayı sürdüreceğini ve düzenli bir iktidar devri için elinden gelen tüm desteği vereceğini söyledi. Halefine tam destek vereceğini vurgulayan Starmer, ülkenin iki yıl öncesine göre daha güçlü ve daha adil bir durumda olduğunu savundu. Konuşmasının sonunda altı yıl boyunca yanında yer alan çalışma arkadaşlarına, Başbakanlık Ofisi personeline ve kamu görevlilerine teşekkür etti.