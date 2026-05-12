İngiltere Başbakanı Starmer’a istifa baskısı büyüyor: İlk bakan görevden ayrıldı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İşçi Partisi içinden yükselen istifa çağrılarıyla ciddi bir siyasi baskıyla karşı karşıya kaldı. Kabine üyeleri salı günü Downing Street’te toplanırken, parti içinden Starmer’ın ya derhal görevi bırakması ya da görevden ayrılacağı bir takvim açıklaması yönünde talepler geldi.

Parti içindeki isyanın, Toplumlar Bakanı Miatta Fahnbulleh'in istifasıyla daha da büyüdüğü belirtildi. Fahnbulleh, Starmer hükümetinden ayrılan ilk bakan oldu.

İngiliz basınına göre 70'ten fazla İşçi Partisi milletvekili de Başbakan Starmer'a ya hemen istifa etmesi ya da görevden çekilme sürecine ilişkin net bir takvim açıklaması çağrısında bulundu.

SEÇİM SONUÇLARI PARTİ İÇİNDE KRİZİ TETİKLEDİ

Starmer'ın, geçen hafta yapılan seçimlerde İşçi Partisi'nin aldığı kötü sonuçların ardından ağır baskı altında kabine toplantısına girdiği ifade edildi.

Seçim sonuçlarının parti içinde açık bir isyana yol açtığı ve Starmer'ın geleceği konusunda hükümet içinde derin görüş ayrılıklarını ortaya çıkardığı kaydedildi.

DOWNING STREET'TE KRİZ GECESİ

Siyasi krizin pazartesi gecesi daha da derinleştiği belirtildi. Başbakanlık Ofisi No.10'un, akşam saatlerinde görevlerinden ayrılan altı bakan yardımcısının yerine yeni isimler atadığı aktarıldı.

Bu hamlenin, Başbakan üzerindeki baskının arttığı bir dönemde hükümetin alt kadrolarındaki çözülmeyi engellemek ve yönetimde istikrar görüntüsü vermek amacıyla yapıldığı değerlendirildi.