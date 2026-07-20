İsrail'in suikastları sonucu peş peşe hayatlarını kaybeden İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'ın yeni lideri belli oldu. Hareketin Siyasi Büro Başkanlığına uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Halil el-Hayya seçildi.

İsrail'in suikastları sonucu peş peşe hayatlarını kaybeden İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'ın yeni lideri belli oldu. Uzun süredir Hamas'ın Siyasi Büro çatısı altında üst düzey görevler yürüten Halil el-Hayya, hareketin yeni lideri olarak seçildi.

HAREKETİN DİPLOMASİ AYAĞINDAYDI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayya'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Yahya Sinvar'ın yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği bildirildi.

Halil el-Hayya, uzun yıllardır Hamas'ın en önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Hareketin diplomasi ve dış ilişkiler trafiğini yöneten isimlerden biri olarak öne çıkan el-Hayya, ateşkes ve esir takası müzakerelerinde de aktif rol üstlendi.

El-Hayya'nın liderliğe getirilmesi, Hamas'ın özellikle diplomasi ve dış ilişkiler süreçlerine verdiği ağırlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yeni liderin bölgesel ilişkiler ve devam eden uluslararası müzakerelerde nasıl bir yol haritası izleyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

SİNVAR'IN ARDINDAN GAZZE SORUMLUSU OLMUŞTU

Hamas'ın en önde gelen isimlerinden biri olan el-Hayya, Yahya Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze Sorumlusu görevini üstlenmişti.

Halil el-Hayya'nın göreve gelişi, Hamas'ın son dönemde yaşadığı lider kayıplarının ardından gerçekleşmesi bakımından kritik önem taşıyor.

Hareketin uzun yıllar Siyasi Büro Başkanlığını yürüten İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024'te İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar'ın da İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları sırasında 17 Ekim 2024'te hayatını kaybettiği açıklanmıştı.