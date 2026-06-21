Trump "başarısız" diyerek açıkladı: İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini söyledi. İngiltere Başbakanı'nı eleştiren Trump Starmer'ın göç ve enerji politikalarında başarısız olduğunu savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini kaydederek, Starmer'ın göç ve enerji politikalarında başarısız olduğunu savundu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Starmer'a ilişkin paylaşım yaptı.
"BAŞARISIZLIK"
Trump, paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
STARMER'A "ÇEKİL" ÇAĞRILARI
İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'a karşı liderlik yarışına hazırlanan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın, geçen günkü Makerfield ara seçimlerinde Meclise girmeye hak kazanmasının ardından aralarında bakanların da bulunduğu çok sayıda İşçi Partili, Starmer'a "liderlik yarışına girmeme ve usulünce görevi bırakma" çağrısı yaptı.