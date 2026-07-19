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Venezuela'daki depremde 38 canı kurtarmıştı! Türk kahramana devlet nişanı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Venezuela'daki depremde 38 canı kurtarmıştı! Türk kahramana devlet nişanı

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarıyla 38 kişiyi hayata döndüren İbrahim Eser, devlet töreniyle "Kahramanlık Nişanı"na layık görüldü.

Venezuela'da enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşına "Kahramanlık Nişanı" takdim edildi.

Ülkede 24 Haziran tarihinde art arda meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrasındaki arama-kurtarma çalışmalarında görev alan güvenlik güçleri ve acil durum ekiplerini onurlandırmak amacıyla tören düzenlendi.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı bölgelerden La Guaira kentindeki bir stadyumda düzenlenen törende Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, arama-kurtarma görevlilerine "Kahramanlık Nişanı" takdim etti.

Törende, Venezuela'da enkaz altında kalan 38 kişinin kurtarılmasında rol oynayan ve afetzedelere yönelik yardımlarda yoğun çaba harcayan Türk vatandaşı İbrahim Eser de Kahramanlık Nişanı ile onurlandırıldı.

Venezuela depreminde 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı Eser'e, ʺKahramanlık Nişanıʺ takdim edildi (AA)Venezuela depreminde 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı Eser'e, ʺKahramanlık Nişanıʺ takdim edildi (AA)

Veneuzela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez törende yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmaların başarıyla yerine getirildiğini belirterek, arama-kurtarma ekiplerinin özverili çalışmalarını tebrik etti. Rodriguez, "Bazı uluslararası ekiplerin gitmeyi reddettiği yerler olduğunu biliyorum ancak siz oradaydınız. Bir Venezuelalının, bir insanın hayatı için orada mücadele ettiniz. Orada asla terk etmemek ve her zaman dayanışma içinde olmaya yönelik Venezuela ruhu ve iradesi bulunuyordu" dedi.

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