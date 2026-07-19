Venezuela'daki depremde 38 canı kurtarmıştı! Türk kahramana devlet nişanı

Ülkede 24 Haziran tarihinde art arda meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrasındaki arama-kurtarma çalışmalarında görev alan güvenlik güçleri ve acil durum ekiplerini onurlandırmak amacıyla tören düzenlendi.

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Veneuzela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez törende yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmaların başarıyla yerine getirildiğini belirterek, arama-kurtarma ekiplerinin özverili çalışmalarını tebrik etti. Rodriguez, "Bazı uluslararası ekiplerin gitmeyi reddettiği yerler olduğunu biliyorum ancak siz oradaydınız. Bir Venezuelalının, bir insanın hayatı için orada mücadele ettiniz. Orada asla terk etmemek ve her zaman dayanışma içinde olmaya yönelik Venezuela ruhu ve iradesi bulunuyordu" dedi.