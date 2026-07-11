Venezuela'da acı bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 4 bin 118’e yükseldi
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından can kaybı 4 bin 118'e yükseldi, yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak açıklandı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.
Venezuela, 24 Haziran'da peş peşe yaşanan iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 229 can kaybıyla birlikte 4 bin 118'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini duyurdu.
CAN KAYBI ARTIYOR
Yetkililer, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek bilançonun ağırlaşabileceği uyarısında bulundu. Depremlerin en ağır vurduğu bölgelerde ekiplerin zamana karşı yarışı devam ediyor.
ALTYAPIYI AYAĞA KALDIRMA MÜCADELESİ
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, en büyük yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletine bağlı Macuto bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Rodriguez, "Eyaletteki elektrik hizmeti yüzde 96 seviyesinde toparlandı, 21 elektrik trafo merkezi tamamen devreye alındı." dedi.
Rodriguez ayrıca, "İçme suyu dağıtımının yüzde 84'ü yeniden sağlandı. Şebekenin çöktüğü bölgelere ise tankerlerle su sevkiyatı sürüyor." ifadelerini kullandı.
39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise depremlerin doğrudan neden olduğu fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesapladı.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, enkaz altındaki kişilere ulaşma çabaları devam ederken, can kaybının daha da artabileceği belirtiliyor.