Venezuela'da acı bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 4 bin 118’e yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından can kaybı 4 bin 118'e yükseldi, yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak açıklandı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.