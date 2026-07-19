Venezuela'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 5 bini aştı

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 119'a, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini açıkladı. Bölgede peş peşe yaşanan artçı sarsıntılar ve yıkılan binalar yeni bir facianın kapıda olduğu endişesini artırıyor.

Venezuela, tarihinin en yıkıcı afetlerinden birinin yaralarını sarmaya çalışırken acı haberler gelmeye devam ediyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kaybının 50 kişi daha artarak 5 bin 119'a ulaştığını duyurdu. Rodriguez, 16 bin 740 kişinin de yaralandığını belirtti.

ARTÇI DEPREMLER DURMUYOR

Rodriguez, iki büyük depremin ardından bölgede 1.350'den fazla artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, hasar gören binaların ciddi risk oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşlara uyarıda bulunan Rodriguez, "Hasarlı yapılardan uzak durulmalı ve gerekli tedbirler alınmalı." ifadelerini kullandı.

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK SARSINTI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Şiddetli sarsıntılar çok sayıda yerleşim yerinde ağır yıkıma neden olmuştu.

MİLYARLARCA DOLARLIK HASAR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın 6,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu duyurdu.

Arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı mücadelesi sürerken, enkaz altındaki kişilere ulaşma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.