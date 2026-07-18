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Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü: "İsrail'e yaptırım uygulanması" talep edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü: "İsrail'e yaptırım uygulanması" talep edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan İşçi Partisi lideri Andy Burnham'a "İsrail'e kapsamlı yaptırım uygulaması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) başta olmak üzere ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları örgütünün çağrısıyla başkentteki Russell Square bölgesinde toplanan göstericiler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ne yürüdü.

Yürüyüş, 20 Temmuz Pazartesi günü İngiltere'nin yeni başbakanı olacak Andy Burnham'a "Filistin'in yanında durması, Gazze'deki soykırıma karşı çıkması ve İsrail'e kapsamlı yaptırım uygulaması" talebini iletmek amacıyla düzenlendi.

Londra, AALondra, AA

Filistin destekçileri, yürüyüş güzergahı boyunca "Gazze'de soykırımı durdurun", "İngiltere İsrail'in suç ortağı" ve "İsrail'e yaptırım" sloganları attı.

Londra, AALondra, AA

Göstericiler, İngiliz hükümetinin İsrail'e silah satışlarına devam etmesine ve Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürmesine tepki gösterdi.

Yürüyüşe katılanlar arasında, iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn ile Filistin'in Londra Büyükelçisi Hüsam Zomlot da yer aldı.

Londra, AALondra, AA

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İsrail destekçisi küçük çaplı bir grup da Filistin yürüyüşü güzergahında karşıt gösteri yaptı.

Ellerinde İsrail ve İngiltere bayrağı taşıyan protestocular, Filistin destekçilerini provoke etmeye çalıştı.

İngiliz polisi, yürüyüş güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.

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