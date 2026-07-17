Gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Sincil beldesine saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Sincil beldesine saldırı düzenledi.

Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "100'den fazla Yahudi yerleşimcinin beldeye baskın düzenleyerek belde sakinleri ile aktivistlere ateş açtığını, tarım ürünlerini ateşe verdiğini" söyledi.



Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin belde içine girmeye çalıştığını belirten Tavafişe, ancak belde sakinleri ile halk koruma komitelerinin saldırganlara karşı koyarak sivillere yönelik saldırıları engellediğini ifade etti.

Batı Şeria, AA

Tavafişe, beldeyi kuşatarak giriş çıkışlara kapatan İsrail ordusunun da İsrailli işgalcilere koruma sağladığını belirtti.



Söz konusu saldırının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye yönelik "süregelen terör eylemlerinin bir parçası" olduğunu dile getiren Tavafişe, belde sakinleri ile halk koruma komitelerinin saldırganların beldeye girmesini ve sivillere saldırmasını engellemek için direnişini sürdürdüğünü aktardı.