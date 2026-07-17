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Gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Sincil beldesine saldırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Sincil beldesine saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Sincil beldesine saldırı düzenledi.

Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "100'den fazla Yahudi yerleşimcinin beldeye baskın düzenleyerek belde sakinleri ile aktivistlere ateş açtığını, tarım ürünlerini ateşe verdiğini" söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin belde içine girmeye çalıştığını belirten Tavafişe, ancak belde sakinleri ile halk koruma komitelerinin saldırganlara karşı koyarak sivillere yönelik saldırıları engellediğini ifade etti.

Batı Şeria, AABatı Şeria, AA

Tavafişe, beldeyi kuşatarak giriş çıkışlara kapatan İsrail ordusunun da İsrailli işgalcilere koruma sağladığını belirtti.

Söz konusu saldırının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye yönelik "süregelen terör eylemlerinin bir parçası" olduğunu dile getiren Tavafişe, belde sakinleri ile halk koruma komitelerinin saldırganların beldeye girmesini ve sivillere saldırmasını engellemek için direnişini sürdürdüğünü aktardı.

Batı Şeria, AABatı Şeria, AA

ÇEŞİT ÇEŞİT BARBARLIK 3 BİNİN ÜZERİNDE SALDIRI

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler yılın ilk yarısında Filistin köylerine saldırı, evleri kundaklama, ateş açma, arazi gasbı ve yeni kaçak yerleşim noktaları kurma gibi toplam 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Batı Şeria, AABatı Şeria, AA

Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te yaşayan yaklaşık 250 bin kişi dahil olmak üzere yaklaşık 750 bin İsrailli, 141 yasa dışı yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşim noktasında yaşıyor.

İŞGALCİLER BİN 181 FİLİSTİNLİYİ GASP SIRASINDA KATLETTİ

Filistin yönetimi ve insan hakları kuruluşları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, Filistinlileri zorla göç ettirmeyi ve daha fazla araziye el koymayı amaçlayan günlük saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Batı Şeria, AABatı Şeria, AA

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail işgal güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin Filistinli de gözaltına alındı.

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