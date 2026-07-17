İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarında çocukların hayatını kaybetmeye devam ettiğini yazdı. Gazete, çocuk ölümlerinin artık "adeta rutin hale geldiğini" belirtti.

Habere göre İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana 274 çocuğu katletti. Bu da ateşkes sürecinde ortalama her gün bir çocuğun öldüğü anlamına geliyor.

21 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KATLEDİLDİ Haaretz'in aktardığına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 21 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

Gazete, çocukların büyük bölümünün hava saldırılarında öldüğünü, bazılarının ise keskin nişancı ateşi, yıkılan binaların enkazı ve şarapnel parçaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini yazdı.

Haberde ayrıca, Gazze'de çöken sağlık sistemi nedeniyle tedavi edilemeyen yaralı çocukların da hayatını kaybettiği belirtilirken, açlık ve hastalık nedeniyle ölen çocukların ise açıklanan can kaybı istatistiklerine dahil edilmediği ifade edildi.