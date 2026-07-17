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İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarında çocukların hayatını kaybetmeye devam ettiğini yazdı. Gazete, çocuk ölümlerinin artık "adeta rutin hale geldiğini" belirtti.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 1

Habere göre İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana 274 çocuğu katletti. Bu da ateşkes sürecinde ortalama her gün bir çocuğun öldüğü anlamına geliyor.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 2

21 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KATLEDİLDİ

Haaretz'in aktardığına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 21 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 3

Gazete, çocukların büyük bölümünün hava saldırılarında öldüğünü, bazılarının ise keskin nişancı ateşi, yıkılan binaların enkazı ve şarapnel parçaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini yazdı.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 4

Haberde ayrıca, Gazze'de çöken sağlık sistemi nedeniyle tedavi edilemeyen yaralı çocukların da hayatını kaybettiği belirtilirken, açlık ve hastalık nedeniyle ölen çocukların ise açıklanan can kaybı istatistiklerine dahil edilmediği ifade edildi.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 5

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ AĞIRLAŞIYOR

Haaretz, Gazze'deki insani tablonun her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çekti.

Gazetenin haberine göre, evlerin büyük bölümü hâlâ yıkık durumda bulunurken, yaklaşık 1,7 milyon kişi elektrik, temiz su ve kanalizasyon hizmetlerinden yoksun çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 6

Bölgede fare ve sivrisinek istilasının yaygınlaştığı, bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığı, aşırı sıcaklar ve elverişsiz yaşam koşulları nedeniyle on binlerce kişinin cilt enfeksiyonlarıyla mücadele ettiği kaydedildi.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 7

KATİL İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1.127 Filistinli hayatını kaybetti, 3.643 kişi yaralandı.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 8

Bakanlık ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 73 bin 250 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 173 bin 751 kişinin yaralandığını bildirdi. Verilere göre Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı hasar gördü veya tamamen yıkıldı.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 9

Not: Haberde yer alan can kaybı ve ateşkes ihlali iddiaları, Haaretz gazetesi ile Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına dayanmaktadır.

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 10

İşte Gazze Şeridi'nde soykırımcı İsrail'in neden olduğu görüntüler

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 11

İşte Gazze Şeridi'nde soykırımcı İsrail'in neden olduğu görüntüler

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 12

İşte Gazze Şeridi'nde soykırımcı İsrail'in neden olduğu görüntüler

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 13

İşte Gazze Şeridi'nde soykırımcı İsrail'in neden olduğu görüntüler

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 14

İşte Gazze Şeridi'nde soykırımcı İsrail'in neden olduğu görüntüler

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 15

İşte Gazze Şeridi'nde soykırımcı İsrail'in neden olduğu görüntüler

İsrail basını yazdı: "İsrail Gazzeli çocukları rutin olarak katlediyor" 16

İşte Gazze Şeridi'nde soykırımcı İsrail'in neden olduğu görüntüler

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