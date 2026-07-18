İsrail'den skandal kararname: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerine timsahlar yerleştirilecek

Gazze Şeridi'nde on binlerce masumu katlederek modern tarihin en kanlı soykırımlarından birine imza atan işgalci İsrail rejimi, insanlık dışı uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence ve kötü muameleleriyle bilinen işgal güçleri, şimdi de esir kamplarının çevresini vahşi hayvanlarla donatmaya hazırlanıyor. İsrailli Kanal 7'nin (Arutz Sheva) aktardığı bilgilere göre; işgal rejimi, Filistinli esirlerin tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevlerinin etrafına timsah yerleştirmek için resmi adımları attı.

İşgalci rejimin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı, aşırı sağcı Itamar Ben Gvir'in öncülüğünü yaptığı proje, Filistinli esirlerin tutulduğu tesislerin çevresinde timsahların bir "güvenlik unsuru" olarak kullanılmasını öngörüyor.

Kanal 7'nin haberine göre, bu plan doğrultusunda İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, timsahların "yetiştirilen yabani hayvan" statüsüne alınmasını sağlayan resmi kararnameyi imzalayarak bu barbarlığın önünü açtı. Habere göre bu düzenleme, İsrail Cezaevi Hizmetleri (ŞABAS) gibi güvenlik kurumlarının pilot uygulama kapsamında cezaevlerinde timsah bulundurmasına imkan tanıyor.

TRUMP'IN "HENDEK" MODELİNİ ÖRNEK ALDILAR Bu akılalmaz projenin ilham kaynağı ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği, cezaevlerinin etrafını timsahlarla çevrili hendeklerle koruma modeli oldu. Yaklaşık altı ay önce bu modeli gündeme getiren Ben Gvir, Filistinli direnişçilerin tutulduğu cezaevlerinde bu sistemin kurulmasını talep etmişti. İşgalci rejimin cezaevi birimleri, bu vahşi fikri hayata geçirmek için hayvanat bahçelerinde incelemeler yaparak kapsamlı bir çalışma yürüttü



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