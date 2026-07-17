İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla boşalan İşçi Partisi liderliği için yapılan yarışın sonucu Londra'da yapılan parti konferansında açıklandı.



İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, konferansta yaptığı konuşmada 23 farklı grup tarafından aday gösterilen Burnham'dan başka adaylık şartlarını yerine getiren başka bir aday bulunmadığını belirtti.



Mahmood, tek aday olarak yarışan Burnham'ın partinin yeni lideri olduğunu resmen duyurdu.



Burnham, alkışlar eşliğinde çıktığı sahnede lider olarak yaptığı ilk açıklamada kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.