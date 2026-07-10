Oscar ödüllü Javier Bardem'den Filistin mesajı! Sosyal medyada gündem oldu

Bir spor karşılaşmasını tribünden takip eden Oscar ödüllü oyuncu, yanına gelen bir taraftarın teşekkür sözleri karşısında duygusal anlar yaşadı. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntülerde Bardem'in Filistin'e ilişkin mesajları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem, bu kez rol aldığı bir yapımla değil, Filistin halkına verdiği destek nedeniyle yaşanan anlamlı bir buluşmayla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem (X)

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞUNDA İLK MİSAFİRİM SEN OLACAKSIN"

Tribünde Bardem'i gören bir taraftar, ünlü oyuncunun yanına giderek elini sıktı ve uzun süredir Filistin halkına verdiği destek nedeniyle kendisine teşekkür etti.

Oyuncuya duyduğu saygıyı dile getiren taraftar, Filistin'in bir gün özgürlüğüne kavuşması halinde evine davet etmek istediğini belirterek, "Filistin hakkında her zaman konuşuyorsun. Sana büyük saygı duyuyorum. Filistin özgür olduğunda evime davet edeceğim ilk kişi sen olacaksın." ifadelerini kullandı.

Söz konusu diyalog sırasında Bardem'in taraftarı dikkatle dinlediği ve samimi şekilde karşılık verdiği görüldü.

"FİLİSTİN HALKINA HAYRANIM"

Taraftarın sözlerinden etkilenen Javier Bardem, kendisine teşekkür ederek sarıldı.

Ünlü oyuncu, Filistin halkına duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Filistin halkına hayranım. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğim."

Bardem'in bu açıklaması tribündekiler tarafından alkışlarla karşılanırken, görüntüler kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı.

GAZZE'DEKİ İNSANİ TABLOYA DAHA ÖNCE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Javier Bardem, Gazze'de yaşananlara ilişkin daha önce de birçok kez kamuoyu önünde açıklamalarda bulunmuştu.

İspanyol oyuncu, sivillerin korunması gerektiğini vurgulayan çağrılar yapmış, uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan ağır insani krize karşı daha güçlü adımlar atması gerektiğini savunmuştu.

Gazze'de binlerce sivilin İsrail tarafından katledilmesi, altyapının büyük ölçüde tahrip olması ve insani yardımın ulaştırılmasına yönelik yaşanan zorluklar uluslararası kamuoyunda geniş tartışmalara neden olurken, birçok ülke ve uluslararası kuruluş ateşkes çağrısı yapmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bardem ile taraftar arasında yaşanan samimi diyalog, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Videonun sonunda taraftarın İspanyolca, "Seni çok seviyorum kardeşim. Yaşasın İspanya." ifadelerini kullanması üzerine Bardem'in tebessüm ederek teşekkür ettiği görüldü.

Filistin'e verdiği destekle uzun süredir kamuoyunun dikkatini çeken Javier Bardem'in bu son görüntüleri de uluslararası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.