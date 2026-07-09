Merz'den Netanyahu'ya Batı Şeria uyarısı: İlhak adımı atılmamalı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı Şeria'nın kısmi ilhakına yönelik adımlara karşı açık uyarıda bulundu. Görüşmede Lübnan ve Filistin topraklarındaki son gelişmeler masaya yatırılırken, Merz'in "ilhak" mesajı dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, başta Lübnan ve Filistin topraklarındaki son gelişmeler olmak üzere bölgedeki güvenlik ve siyasi tablo kapsamlı şekilde ele alındı.

"İLHAK ADIMI ATMAYIN" UYARISI

Görüşmede Merz, Batı Şeria'nın kısmi ilhakına yönelik girişimlere net şekilde karşı çıktı. Alman lider, "Batı Şeria'nın kısmi ilhakına yönelik adımlar atılmamalı." mesajını vererek, bu tür hamlelerin bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceğine işaret etti.

İRAN ANLAŞMASINA DESTEK MESAJI

Merz, ABD ile İran arasında varılan çerçeve anlaşmasına da değinerek, söz konusu uzlaşının bölgesel istikrar için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

DİPLOMATİK ÇABALARA VURGU

Alman Başbakanı, Berlin yönetiminin Orta Doğu'da kalıcı istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen diplomatik girişimlere destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.