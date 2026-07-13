Gazze'deki dehşeti A Haber'e anlattı! Filistinli Tagrid'den yürek yakan feryat: "Bizi unutmayın!"

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 73 bin 231'e yükseldi. Abluka altındaki bölgede sağlık sistemi tamamen çökerken, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralılar ölüme terk ediliyor. A Haber canlı yayınına katılan Tagrid Ebu Zayid, Gazze'deki son durumu ve yaşanan insani dramı tüm dünyaya "Bizi unutmayın" sözleriyle haykırdı.

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılarda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 231'e yükseldiği bölgede, İsrail'in acımasız kısıtlamaları nedeniyle sağlık sistemi tamamen durma noktasına geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli Tagrid Ebu Zayid, bölgede yaşanan dehşeti ve yardım çığlığını tüm dünyaya duyurdu. GAZZELİ TAGRİD A HABER'DE GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI: NE GIDA VAR NE DE SU İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli Tagrid Ebu Zayid, bölgedeki son durumu aktarırken, "İsrail oldukça haberlerden bizi uzak tutmaya çalışıyor ve insanlar maalesef Gazze'yi unutmuş durumda. Bu sebepten dolayı ne gıdaya düzgün bir şekilde ulaşabiliyoruz ne de suya, hiçbir şey yok" sözleriyle yaşanan büyük mahrumiyeti dile getirdi.

(foto:ahaber.com.tr) SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ: HASTALAR ÖLÜME TERK EDİLİYOR Hastanelerin yetersizliği ve tıbbi malzeme eksikliğinin ulaştığı boyutları anlatan Ebu Zayid, "Hastanelerde çok fazla aciz görünüyor. Yaralanma olduğu zamanlarda öncelik hayat belirtisi daha çok olan hastalara yöneliyor. Hayat belirtileri az görünen hastaları maalesef bir kenara bırakıyorlar çünkü malzeme az" ifadelerini kullandı. Bu çaresizliğin kendi ailesini de vurduğunu belirten genç kadın, "Benim kardeşim de şehit oldu. Ağır yaralıydı, hayat belirtileri azdı. Bu sebepten dolayı onu kurtaramadılar, 'önceliğimiz hayat belirtileri daha çok olan hastalara yönelmektedir' dediler ve onu öylece bıraktılar" diyerek yaşadığı yürek yakan acıyı paylaştı.