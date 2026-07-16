Hakan Fidan Kiev’de: Zelenskiy ve Sibiha ile kritik görüşmeler

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır devam eden savaşta diplomatik temaslar sürerken, Türkiye taraflarla görüşmeye devam ediyor. Daha önce birçok kez müzakere masasına ev sahipliği yapan Ankara, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz ay Moskova'da gerçekleştirdiği temasların ardından bu kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek üst düzey görüşmelere başladı.

Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Artan saldırılardan endişe duyuyoruz. Son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Ukrayna'daki acılar son bulmalı.

Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şart. Çatışmanın yayılma riski tehdit olarak durmakta. Müzakerelere İstanbul formatı ile devam edilmeli.

Kırım Tatar soydaşlarımızın her zaman arkasındayız.

Sibiha'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'nin çabalarına çok kıymet veriyoruz. Ukrayna olarak ABD'nin de müzakerelerde aktif rol oynayacağına inanıyoruz. Olabildiğince savaşı hızlı bir şekilde sonlandırarak müzakere masasına oturmalıyız.

"TARAFLAR GERİ ADIM ATMIYOR"

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev'den yaptığı canlı yayında savaşın mevcut tablosunu değerlendirerek, tarafların pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olmadığını aktardı. Kavasoğlu, "Ne Rusya geri adım atıyor ne de Ukrayna geri adım atıyor. Savaşın kilitlendiği nokta hiç şüphesiz Donbas bölgesi." ifadelerini kullandı.

Donbas'ın savaşın kaderini belirleyen en kritik bölge olduğuna dikkat çeken Kavasoğlu, yaklaşık bir yıl önce Hakan Fidan'ın yine Kiev'de temaslarda bulunduğunu hatırlatarak o dönemde Rusya'nın kontrol ettiği Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde olduğunu, bugün ise savaşın çok daha farklı bir aşamaya evrildiğini belirtti.

Kavasoğlu, Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmek istemediğini, Rusya'nın ise savaşta elde ettiği kazanımları bırakmaya yanaşmadığını vurgulayarak, "Donbas'ta ne Ukrayna geri adım atıyor ne de Rusya savaşta kazandığı bölgelerden vazgeçmek istiyor." sözleriyle mevcut çıkmazı özetledi.