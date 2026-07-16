Hakan Fidan Kiev’de: Zelenskiy ve Sibiha ile kritik görüşmeler
Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temaslarının ardından bu kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kritik görüşmeler gerçekleştiriyor. Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ayrıntıları, A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu aktardı.
Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır devam eden savaşta diplomatik temaslar sürerken, Türkiye taraflarla görüşmeye devam ediyor. Daha önce birçok kez müzakere masasına ev sahipliği yapan Ankara, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz ay Moskova'da gerçekleştirdiği temasların ardından bu kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek üst düzey görüşmelere başladı.
Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Artan saldırılardan endişe duyuyoruz. Son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Ukrayna'daki acılar son bulmalı.
Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şart. Çatışmanın yayılma riski tehdit olarak durmakta. Müzakerelere İstanbul formatı ile devam edilmeli.
Kırım Tatar soydaşlarımızın her zaman arkasındayız.
Sibiha'nın açıklamalarından satır başları şöyle;
Türkiye'nin çabalarına çok kıymet veriyoruz. Ukrayna olarak ABD'nin de müzakerelerde aktif rol oynayacağına inanıyoruz. Olabildiğince savaşı hızlı bir şekilde sonlandırarak müzakere masasına oturmalıyız.
"TARAFLAR GERİ ADIM ATMIYOR"
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev'den yaptığı canlı yayında savaşın mevcut tablosunu değerlendirerek, tarafların pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olmadığını aktardı. Kavasoğlu, "Ne Rusya geri adım atıyor ne de Ukrayna geri adım atıyor. Savaşın kilitlendiği nokta hiç şüphesiz Donbas bölgesi." ifadelerini kullandı.
Donbas'ın savaşın kaderini belirleyen en kritik bölge olduğuna dikkat çeken Kavasoğlu, yaklaşık bir yıl önce Hakan Fidan'ın yine Kiev'de temaslarda bulunduğunu hatırlatarak o dönemde Rusya'nın kontrol ettiği Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde olduğunu, bugün ise savaşın çok daha farklı bir aşamaya evrildiğini belirtti.
Kavasoğlu, Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmek istemediğini, Rusya'nın ise savaşta elde ettiği kazanımları bırakmaya yanaşmadığını vurgulayarak, "Donbas'ta ne Ukrayna geri adım atıyor ne de Rusya savaşta kazandığı bölgelerden vazgeçmek istiyor." sözleriyle mevcut çıkmazı özetledi.
KİEV'DE GECE YARISI SİRENLER ÇALDI
Diplomasi trafiği sürerken savaşın sıcak yüzü de kendisini bir kez daha gösterdi.
Emine Kavasoğlu, Kiev'de uzun süredir sakin seyreden atmosferin gece saatlerinde yeniden değiştiğini aktararak, "Saatler 00.35'i gösterdiğinde yeniden siren seslerini duyduk. Savaşın ilk günlerinden sonra Kiev'de hayat normale dönmüş gibi görünüyordu ancak gece yarısı yeniden alarm verildi." dedi.
Rus ordusunun başkent Kiev'i 10 ayrı balistik füzeyle hedef aldığını aktaran Kavasoğlu, saldırıların başkentte büyük tedirginlik oluşturduğunu ifade etti.
RUS TANKLARI ÖZGÜRLÜK MEYDANI'NDA SERGİLENİYOR
Canlı yayın yapılan noktanın da sembolik önem taşıdığına dikkat çeken Kavasoğlu, yayın yaptıkları alanın devlet bakanlıklarının bulunduğu bölge olduğunu söyledi.
Meydanın merkezinde Rus ordusundan ele geçirilen tankların sergilendiğini belirten Kavasoğlu, "Şu anda bulunduğumuz noktada Rusya'dan ele geçirilen tanklar sergileniyor. Burası savaşın ilk günlerinden bu yana değişimin en net görüldüğü yerlerden biri." ifadelerini kullandı.
HAKAN FİDAN'IN YOĞUN KİEV PROGRAMI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev temaslarının son derece yoğun olduğu belirtildi.
Program kapsamında Fidan, ilk olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Bunun ardından Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilecek olan Fidan, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Programın son bölümünde ise Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile bir araya gelecek.
PARİS'TEN KİEV'E DİPLOMASİ KÖPRÜSÜ
Hakan Fidan'ın Kiev ziyareti öncesinde Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarda bulunduğu da aktarıldı.
Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılan Fidan'ın buradaki görüşmelerinin ardından doğrudan Kiev'e geçtiği belirtilirken, Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik mesajlarını Ukrayna tarafına ileteceği ifade edildi.
AVRUPA'DAN YENİ SAVUNMA HAMLESİ
Kiev'de diplomasi trafiği yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bir gün önce Kiev'de bulunduğunu belirten Kavasoğlu, Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında yeni bir insansız hava aracı (İHA) anlaşmasının imzalandığını söyledi.
Savaşın karakterinin değiştiğine dikkat çeken Kavasoğlu, "Artık savaş tanklarla değil, büyük ölçüde dronlarla yürütülüyor." ifadelerini kullandı.
Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu toplantısında da Avrupa'nın yeni nesil hava savunma sistemi üzerinde çalıştığını aktaran Kavasoğlu, Patriot sistemlerine göre daha düşük maliyetli olduğu belirtilen yeni savunma altyapısının savaşın ilerleyen dönemlerinde kullanılmasının planlandığını ifade etti.
11 SAATLİK ZIRHLI TREN YOLCULUĞU
Savaş nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması diplomatik ziyaretlerin şeklini de değiştirdi.
Hakan Fidan'ın Kiev'e Polonya üzerinden zırhlı diplomasi treniyle ulaştığını aktaran Kavasoğlu, yaklaşık 11 saat süren yolculuğun ardından heyetin Kiev'e vardığını söyledi.
Kavasoğlu, "Savaşın başlamasının ardından Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Bu nedenle bölgeyi ziyaret eden liderler güvenlik gerekçesiyle zırhlı trenlerle Kiev'e geliyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye heyetinin de aynı güzergâhı kullanarak Polonya'dan Kiev'e ulaştığını belirten Kavasoğlu, temasların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde aynı tren hattı üzerinden yeniden Polonya'ya dönüş yapılacağını aktardı.
GÖZLER ANKARA'NIN BARIŞ MESAJLARINDA
Kiev'deki kritik temaslarda Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri ön plana çıkıyor. Ancak Donbas cephesinde tarafların taviz vermeye yanaşmaması nedeniyle kısa vadede kalıcı ateşkes ya da barış anlaşmasına ilişkin umutların zayıf olduğu değerlendiriliyor.
Buna rağmen Türkiye, hem Moskova hem de Kiev ile diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri olarak diplomasi masasındaki aktif rolünü sürdürmeye devam ediyor.